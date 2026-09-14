Arema FC Ditahan PSM 3-3, Marcos Santos Kecewa Gagal Bawa Pulang 3 Poin

Pelatih Arema FC Marcos Santos. (Arema)
JawaPos.com - Arema FC harus puas membawa pulang satu poin dari lawatan ke markas PSM Makassar pada pekan kedua BRI Super League 2026/27.
Singo Edan yang sempat unggul dua gol akhirnya harus menerima hasil imbang 3-3 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9) sore.
Pertandingan tersebut sebenarnya berjalan sesuai dengan rencana Arema FC.
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Tiga gol yang dicetak Gabriel Silva Costa, Gustavo Franca, dan Careca membuat tim tamu berada dalam posisi yang sangat menguntungkan.
Arema FC bahkan mampu menjaga keunggulan 3-1 hingga memasuki fase akhir pertandingan. Namun, PSM Makassar tidak menyerah begitu saja.
Luka Cumic menjadi mimpi buruk bagi Singo Edan setelah mencetak dua gol, termasuk gol penyama kedudukan pada masa injury time.
Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menilai hasil tersebut terjadi karena timnya melakukan sejumlah kesalahan sendiri.
Menurutnya, para pemain sebenarnya sudah mampu menjalankan rencana permainan yang disiapkan sebelum laga.
“Ini laga yang sulit. Kita tahu pertandingan tandang selalu sulit. Kita harus kecolongan dan membiarkan laga berakhir imbang, padahal pertarungan dan rencana taktik sebenarnya sudah berjalan,” ujar Marcos Santos.
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