DPP Panser Biru Hadiri Komitmen Bersama Polda Jateng, Sepakat Jaga Sepak Bola Tetap Aman dan Damai

DPP Panser Biru dan Polda Jateng sepakat menjaga sepak bola Jawa Tengah tetap aman dan damai. (Istimewa)
JawaPos.com - DPP Panser Biru menghadiri pertemuan Komitmen Bersama Polda Jawa Tengah dengan manajemen klub dan komunitas suporter peserta kompetisi BRI Super League serta Pegadaian Championship musim 2026/2027.
Kegiatan tersebut digelar di Alam Indah Resto, Kota Semarang, Selasa (15/9).
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi antara kepolisian, klub, dan komunitas suporter.
Tujuannya agar kompetisi musim 2026/2027 dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi sportivitas.
DPP Panser Biru diwakili Ketua Umum Kepareng atau yang akrab disapa Wareng, Wakil Ketua Umum Galih Eko Putranto, Divisi Hukum dan Advokasi Nurul Layalia, serta Divisi Antar Korwil Alfian Tri Irawan.
Kehadiran Panser Biru dalam kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen komunitas suporter PSIS Semarang untuk ikut menjaga suasana sepak bola Jawa Tengah tetap kondusif.
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Hal tersebut tidak hanya berlaku ketika pertandingan berlangsung di dalam stadion, tetapi juga dalam aktivitas suporter sebelum maupun setelah pertandingan.
Divisi Hukum dan Advokasi Panser Biru Nurul Layalia mengatakan, komunikasi antara klub, suporter, dan kepolisian menjadi hal penting untuk menjaga jalannya kompetisi.
Menurut dia, setiap pihak memiliki peran masing-masing. Karena itu, koordinasi perlu terus dilakukan agar potensi masalah yang muncul selama kompetisi bisa diminimalkan.
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