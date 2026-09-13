DPP Panser Biru Puji Perjuangan PSIS Usai Menang atas PSPS di Laga Pembuka Championship 2026/27

Pendukung PSIS Semarang, Panser Biru. (Istimewa)
JawaPos.com - DPP Panser Biru memberikan apresiasi terhadap perjuangan PSIS Semarang setelah berhasil mengawali perjalanan di Pegadaian Championship 2026/27 dengan kemenangan.
PSIS meraih tiga poin usai mengalahkan PSPS Pekanbaru dengan skor 2-1 pada laga pembuka yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jumat (11/9/2026).
Kemenangan tersebut disambut antusias oleh ribuan anggota Panser Biru yang memenuhi tribun selatan dan timur Stadion Jatidiri. Sepanjang pertandingan, suporter terus memberikan dukungan melalui nyanyian dan berbagai chant untuk membakar semangat para pemain PSIS.
Baca Juga:PSPS Pekanbaru Tumbang di Markas PSIS, Akhyar Ilyas Janjikan Evaluasi untuk Laga Berikutnya
Wakil Ketua Panser Biru, Galih Eko Putranto atau yang akrab disapa Galih Ndog, menilai kemenangan pada pertandingan pertama patut diapresiasi. Menurutnya, laga pembuka memang tidak pernah mudah karena kedua tim sama-sama tampil terbuka dan berusaha menyerang.
"Di setiap laga awal pastinya tidak mudah, apalagi kedua tim bermain terbuka dan saling serang. Tapi menurut kami seluruh pemain bermain dengan penuh semangat untuk berjuang meraih poin sempurna di laga pembuka kemarin," ujar Galih.
Menurut Galih, semangat yang ditunjukkan pemain menjadi salah satu hal positif dari pertandingan perdana PSIS musim ini. Terlebih, kemenangan tersebut didapat di hadapan pendukung sendiri yang memadati Stadion Jatidiri.
Baca Juga:Deklarasi Damai Suporter Liga 2 Digelar Sebelum Laga Pembuka PSIS vs PSPS di Stadion Jatidiri
Atmosfer di tribun juga mendapat apresiasi dari DPP Panser Biru. Ribuan suporter dari berbagai wilayah turut hadir dan memberikan dukungan langsung kepada Laskar Mahesa Jenar.
Galih menyebut anggota Panser Biru dari tribun selatan hingga timur mampu menunjukkan peran mereka sebagai pemain ke-12 bagi PSIS.
"Pertandingan kemarin atmosfer dari seluruh elemen Panser Biru dari tribun selatan sampai timur benar-benar menunjukkan fungsi kita semua sebagai pemain ke-12," katanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022