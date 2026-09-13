DPP Panser Biru Puji Perjuangan PSIS Usai Menang atas PSPS di Laga Pembuka Championship 2026/27

JawaPos.com - DPP Panser Biru memberikan apresiasi terhadap perjuangan PSIS Semarang setelah berhasil mengawali perjalanan di Pegadaian Championship 2026/27 dengan kemenangan.

PSIS meraih tiga poin usai mengalahkan PSPS Pekanbaru dengan skor 2-1 pada laga pembuka yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jumat (11/9/2026).

Kemenangan tersebut disambut antusias oleh ribuan anggota Panser Biru yang memenuhi tribun selatan dan timur Stadion Jatidiri. Sepanjang pertandingan, suporter terus memberikan dukungan melalui nyanyian dan berbagai chant untuk membakar semangat para pemain PSIS.

Wakil Ketua Panser Biru, Galih Eko Putranto atau yang akrab disapa Galih Ndog, menilai kemenangan pada pertandingan pertama patut diapresiasi. Menurutnya, laga pembuka memang tidak pernah mudah karena kedua tim sama-sama tampil terbuka dan berusaha menyerang.

"Di setiap laga awal pastinya tidak mudah, apalagi kedua tim bermain terbuka dan saling serang. Tapi menurut kami seluruh pemain bermain dengan penuh semangat untuk berjuang meraih poin sempurna di laga pembuka kemarin," ujar Galih.

Menurut Galih, semangat yang ditunjukkan pemain menjadi salah satu hal positif dari pertandingan perdana PSIS musim ini. Terlebih, kemenangan tersebut didapat di hadapan pendukung sendiri yang memadati Stadion Jatidiri.

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Atmosfer di tribun juga mendapat apresiasi dari DPP Panser Biru. Ribuan suporter dari berbagai wilayah turut hadir dan memberikan dukungan langsung kepada Laskar Mahesa Jenar.

Galih menyebut anggota Panser Biru dari tribun selatan hingga timur mampu menunjukkan peran mereka sebagai pemain ke-12 bagi PSIS.