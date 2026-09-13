PSPS Pekanbaru Tumbang di Markas PSIS, Akhyar Ilyas Janjikan Evaluasi untuk Laga Berikutnya

JawaPos.com - Target PSPS Pekanbaru untuk mencuri poin pada pertandingan perdana Pegadaian Championship 2026/27 belum berhasil diwujudkan.

Askar Bertuah harus pulang dari Semarang tanpa membawa poin setelah kalah 1-2 dari PSIS Semarang.

Bermain di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (11/9) malam, PSPS sebenarnya mampu memberikan perlawanan kepada tuan rumah.

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Namun, kesalahan sendiri membuat tim asuhan Akhyar Ilyas harus mengakui keunggulan PSIS.

PSIS Semarang membuka keunggulan pada menit ke-27.

Akbar Arjunsyah berhasil mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan yang membuat tuan rumah unggul 1-0.

PSPS tidak menyerah dan terus berusaha mencari gol penyeimbang.

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada penghujung babak pertama.