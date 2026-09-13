PSPS Pekanbaru Tumbang di Markas PSIS, Akhyar Ilyas Janjikan Evaluasi untuk Laga Berikutnya

Laga PSIS vs PSPS di Pegadaian Championship. PSPS lakukan evaluasi untuk laga selanjujtnya. (Istimewa)
JawaPos.com - Target PSPS Pekanbaru untuk mencuri poin pada pertandingan perdana Pegadaian Championship 2026/27 belum berhasil diwujudkan.
Askar Bertuah harus pulang dari Semarang tanpa membawa poin setelah kalah 1-2 dari PSIS Semarang.
Bermain di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (11/9) malam, PSPS sebenarnya mampu memberikan perlawanan kepada tuan rumah.
Namun, kesalahan sendiri membuat tim asuhan Akhyar Ilyas harus mengakui keunggulan PSIS.
PSIS Semarang membuka keunggulan pada menit ke-27.
Akbar Arjunsyah berhasil mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan yang membuat tuan rumah unggul 1-0.
PSPS tidak menyerah dan terus berusaha mencari gol penyeimbang.
Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada penghujung babak pertama.
Antonio Gamaroni mencetak gol pada menit 45+2 untuk mengubah skor menjadi 1-1.
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