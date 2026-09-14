PSIS Semarang Buka Championship dengan Kemenangan, Fariz Julinar Sampaikan Pesan Penting

COO PSIS Fariz Julinar Maurisal. (PSIS)

JawaPos.com - PSIS Semarang mengawali perjalanan di Championship 2026/2027 dengan hasil positif.

Laskar Mahesa Jenar berhasil mengalahkan PSPS Pekanbaru dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jumat (11/9/2026).

Kemenangan tersebut disambut positif oleh COO PSIS Semarang, Fariz Julinar Maurisal. Melalui akun Instagram pribadinya @farizjulinarmaurisal, Fariz mengungkapkan rasa syukur sekaligus mengingatkan tim agar tidak cepat puas dengan hasil yang diraih.

Fariz menyebut kemenangan di kandang menjadi awal yang baik bagi PSIS Semarang untuk menjalani kompetisi musim ini. Namun, menurutnya, konsistensi tetap menjadi hal penting yang harus dijaga demi mencapai target bersama.

"Keluarga adalah di mana tempat cinta tanpa syarat dan dukungan tidak ada hitungan. Alhamdulillah PSIS Semarang mendapat kemenangan pertama di kandang. Konsistensi harus tetap dijaga sampai target kita capai bersama," tulis Fariz.

Dalam unggahan tersebut, Fariz juga menyampaikan apresiasi kepada para pendukung PSIS Semarang yang terus memberikan dukungan kepada tim. Ia secara khusus menyebut Semarang Fans, Panser Biru, Snex, serta masyarakat Kota Semarang.

"Terima kasih kepada Semarang Fans, Panser Biru dan Snex yang selalu ada untuk kami dan tentunya masyarakat Kota Semarang yang selalu mendukung kami," lanjutnya.

Ada sisi lain yang menarik dari unggahan Fariz seusai pertandingan. Ia tidak datang seorang diri untuk menyaksikan PSIS Semarang bertanding di Stadion Jatidiri.

Fariz terlihat ditemani keluarga saat menyaksikan laga perdana Laskar Mahesa Jenar. Selain sang istri yang juga CEO PSIS Semarang, Datu Nova Fatmawati, Fariz turut hadir bersama anak, ibu, kakak, hingga keponakannya.

Momen tersebut memperlihatkan dukungan keluarga yang turut mengiringi langkah Fariz dalam menjalankan perannya di manajemen PSIS Semarang.

Di sisi lain, kemenangan atas PSPS Pekanbaru menjadi modal penting bagi PSIS untuk melanjutkan persaingan di Championship 2026/2027.