PSIS Semarang Buka Championship dengan Kemenangan, Fariz Julinar Sampaikan Pesan Penting

JawaPos.com - PSIS Semarang mengawali perjalanan di Championship 2026/2027 dengan hasil positif.
Laskar Mahesa Jenar berhasil mengalahkan PSPS Pekanbaru dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jumat (11/9/2026).
Kemenangan tersebut disambut positif oleh COO PSIS Semarang, Fariz Julinar Maurisal. Melalui akun Instagram pribadinya @farizjulinarmaurisal, Fariz mengungkapkan rasa syukur sekaligus mengingatkan tim agar tidak cepat puas dengan hasil yang diraih.
Baca Juga:DPP Panser Biru Puji Perjuangan PSIS Usai Menang atas PSPS di Laga Pembuka Championship 2026/27
Fariz menyebut kemenangan di kandang menjadi awal yang baik bagi PSIS Semarang untuk menjalani kompetisi musim ini. Namun, menurutnya, konsistensi tetap menjadi hal penting yang harus dijaga demi mencapai target bersama.
"Keluarga adalah di mana tempat cinta tanpa syarat dan dukungan tidak ada hitungan. Alhamdulillah PSIS Semarang mendapat kemenangan pertama di kandang. Konsistensi harus tetap dijaga sampai target kita capai bersama," tulis Fariz.
Dalam unggahan tersebut, Fariz juga menyampaikan apresiasi kepada para pendukung PSIS Semarang yang terus memberikan dukungan kepada tim. Ia secara khusus menyebut Semarang Fans, Panser Biru, Snex, serta masyarakat Kota Semarang.
"Terima kasih kepada Semarang Fans, Panser Biru dan Snex yang selalu ada untuk kami dan tentunya masyarakat Kota Semarang yang selalu mendukung kami," lanjutnya.
Baca Juga:PSPS Pekanbaru Tumbang di Markas PSIS, Akhyar Ilyas Janjikan Evaluasi untuk Laga Berikutnya
Ada sisi lain yang menarik dari unggahan Fariz seusai pertandingan. Ia tidak datang seorang diri untuk menyaksikan PSIS Semarang bertanding di Stadion Jatidiri.
Fariz terlihat ditemani keluarga saat menyaksikan laga perdana Laskar Mahesa Jenar. Selain sang istri yang juga CEO PSIS Semarang, Datu Nova Fatmawati, Fariz turut hadir bersama anak, ibu, kakak, hingga keponakannya.
Momen tersebut memperlihatkan dukungan keluarga yang turut mengiringi langkah Fariz dalam menjalankan perannya di manajemen PSIS Semarang.
Di sisi lain, kemenangan atas PSPS Pekanbaru menjadi modal penting bagi PSIS untuk melanjutkan persaingan di Championship 2026/2027.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022