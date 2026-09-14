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Antara
Senin, 14 September 2026 | 23.53 WIB

Klasemen Super League: Persija, Bali United, dan Madura United Cetak Poin Sempurna

Selebrasi para pemain Persija Jakarta usai menang atas Persib Bandung pada pertandingan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Selebrasi para pemain Persija Jakarta usai menang atas Persib Bandung pada pertandingan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Tiga tim mampu mencetak poin sempurna setelah melalui dua pertandingan dan berada di peringkat tiga teratas klasemen sementara BRI Super League 2026/27.

Bali United, Madura United, dan Persija Jakarta menempati tiga peringkat teratas klasemen sementara Super League dengan enam poin dari dua pertandingan, demikian catatan I.League dilansir dari Antara.

Bali United berada di peringkat pertama klasemen sementara Super League dengan enam poin dari dua laga dengan surplus empat gol.

Mereka mengalahkan Isenmulang FC 4-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9).

Pada pertandingan itu, Bali United meraih kemenangan berkat gol Thijmen Goppel (2), Teppei Yachida, dan Irfan Jaya, sedangkan Isenmulang sempat memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Cruz.

Selanjutnya Madura United berada di posisi kedua klasemen sementara Super League dengan enam poin dari dua pertandingan dengan surplus empat gol seusai mengalahkan PSS Sleman 3-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9).

Madura United mencetak kemenangan berkat gol yang dicetak Dimitar Mitkov (2) dan Danilo Santacruz, sedangkan PSS Sleman sempat memperkecil ketertinggalan melalui Matheus Fornazari.

Posisi ketiga ditempati oleh Persija Jakarta dengan enam poin dari dua laga dengan selisih gol surplus dua dengan menaklukkan juara bertahan Persib Bandung 2-1 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9).

Persija Jakarta mengemas kemenangan berkat gol Alexander Jeremejeff dan Ivan Mamut, sedangkan Persib Bandung sempat berhasil menyamakan kedudukan melalui Balsa Sekulic.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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