Bisa Perkuat Timnas Indonesia! Taisei Marukawa Resmi Jalani Proses Naturalisasi Jadi WNI

JawaPos.com - Winger asal Jepang milik Dewa United, Taisei Marukawa, resmi menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Pihak klub mendukung penuh agar proses naturalisasi berjalan lancar.

“Kami tentu berharap proses naturalisasi Taisei bisa berjalan dengan lancar. Sebagai klub, kami tentu akan mendukung proses tersebut,” ujar Presiden Dewa United Banten FC, Ardian Satya Negara, dalam rilis resmi Dewa United, Selasa (15/9/2026).

Marukawa dinyatakan sah menjalani proses naturalisasi setelah berkarier di Indonesia selama lima tahun berturut. Ardian menyebut pemain berusia 29 tahun itu tidak hanya mendapatkan pengalaman bermain di kompetisi nasional, tetapi juga sangat dekat dengan budaya Indonesia.

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“Dia sudah lima tahun tinggal dan berkarier di Indonesia, jadi secara lingkungan dan kehidupan sehari-hari dia juga sudah sangat dekat dengan Indonesia," ujarnya.

"Bahkan kita bisa melihat sendiri Taisei sudah bisa berbahasa Indonesia dengan cukup percaya diri. Itu menunjukkan bagaimana dia sudah beradaptasi dengan baik selama berada di sini,” lanjut dia.

Berbekal pengalaman panjang di kompetisi nasional, Ardian mengatakan hal tersebut bisa menjadi modal berharga apabila nantinya mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia. Kecepatan, kreativitas, dan eksplosivitas yang dimilikinya dinilai dapat memberikan opsi tambahan bagi skuad Garuda.

“Taisei juga sudah punya pengalaman yang cukup panjang bermain di Liga Indonesia. Dia memahami karakter kompetisi dan sudah menghadapi banyak situasi selama bermain di Indonesia," ujar Ardian.

"Kami berharap pengalaman, kecepatan, kreativitas, dan eksplosivitas yang dia miliki nantinya bisa memberikan kontribusi positif apabila dia mendapat kesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia,” pungkasnya.