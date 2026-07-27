Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

JawaPos.com - Mitchell Baker menjadi salah satu wajah baru di skuad Timnas Indonesia pada ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. Penyerang muda berusia 19 tahun itu langsung mendapat kepercayaan dari pelatih John Herdman untuk memperkuat lini depan Skuad Garuda setelah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) melalui proses naturalisasi.

Dengan postur mencapai 196 sentimeter, Baker menawarkan karakter yang berbeda dibandingkan penyerang Indonesia pada umumnya. Ia memiliki keunggulan dalam duel udara, kemampuan menahan bola, serta menjadi target man yang efektif saat menerima umpan-umpan panjang.

Biodata Mitchell Baker Nama lengkap: Mitchell Lee Baker

Tempat lahir: Melbourne, Australia

Tanggal lahir: 11 Desember 2006

Usia: 19 tahun

Tinggi badan: 196 cm

Posisi: Striker

Kewarganegaraan: Indonesia

Klub saat ini: Georgetown University

Klub berikutnya: Colorado Rapids (MLS) Keturunan Indonesia dari Yogyakarta dan Semarang Mitchell Baker lahir di Melbourne, Australia, tetapi memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya.

Neneknya, Maureen Lee Baker, memiliki akar keluarga yang berasal dari Yogyakarta dan Semarang. Latar belakang tersebut membuat Baker memenuhi syarat untuk menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia.

Pada 13 Juli 2026, Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai WNI di Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum, Jakarta.

Prosesi tersebut dipimpin langsung Direktur Jenderal AHU Widodo.

"Saya sangat senang sekali. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya dan keluarga saya, termasuk keluarga saya yang ada di Indonesia. Saya benar-benar bahagia dan sudah tidak sabar untuk segera bermain untuk Indonesia," ujar Baker, dikutip dari laman resmi PSSI.

Perjalanan Karier Mitchell Baker Karier sepak bola Baker dimulai sejak usia 10 tahun ketika bergabung dengan Hong Kong Football Club.

Ia menghabiskan tiga tahun di akademi klub tersebut sebelum kembali ke Australia untuk melanjutkan pembinaan bersama Northcote City dan Melbourne Victory.