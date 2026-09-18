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Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 18 September 2026 | 19.37 WIB

Prediksi Susunan Pemain Arema FC vs Persik di Super League: Adi Satryo Waspadai Penyerang Tamu

Kiper Arema FC Adi Satryo. (Arema FC) - Image

Kiper Arema FC Adi Satryo. (Arema FC)

JawaPos.com - Arema FC akan menjamu Persik Kediri di pekan ketiga Super League. Laga Derbi Jatim tersebut dimainkan di Stadion Kanjuruhan, Jumat (18/9) pukul 15.30 WIB.

Adi Satryo mengatakan bahwa Arema FC sudah melakukan persiapan matang untuk melawan Persik Kediri. Para pemain juga telah siap menjalankan taktik Marcos Santos.

"Semua arahan yang telah diberikan oleh pelatih akan kami jalankan sebaik mungkin," kata Adi Satryo saat jumpa pers yang dikutip Antara, Kamis (17/9).

Kiper berusia 25 tahun tersebut berharap para pemain Arema Persik Kediri lebih memperbanyak komunikasi. Sebab,, tim tamu punya lini depan yang tajam.

"Antisipasi dari saya memperbanyak komunikasi dan mengingatkan pemain belakang untuk man to man, karena penyerang mereka cukup liar di kotak penalti," pungkas Adi Satryo.

Prediksi Susunan Pemain Arema FC vs Persik Kediri

Arema FC diyakini tetap mengandalkan para pemainnya saat imbang lawan PSM Makassar. Termasuk para pencetak golnya saat imbang di laga tersebut seperti Gustavo Franca, Gabi, dan Caresca.

Sama halnya dengan Persik Kediri, juga tetap mengandalkan susunan pemain terbaiknya saat menang lawan Garudayaksa. Di laga melawan Persik Kediri, skuad Macan Putih diprediksi tetap mengandalkan Jose Enrique sebagai ujung tombak.

Arema FC: Adi Satryo, Achmad Maulana, Maia, Alfarizie, Matheus Blade, Betinho, Careca, Gabi, Gustavo Franca, Salim Tuharea, Landis, dan Marcelo

Persik Kediri: Husna, Landis, Kiko, Marcelo, Park, Althaf, Imanol, Bayu Otto, Zanadin, Ernesto, Eduardo, Jose Enrique

Editor: Edi Yulianto
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