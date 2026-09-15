Persebaya Surabaya U-13, U-15, dan U-17 Sapu Bersih Trofi Piala Soeratin Jatim 2026

Persebaya Surabaya U-13 merayakan gelar juara Piala Soeratin 2026 zona Jawa Timur setelah mengalahkan Persida Sidoarjo 1-0 di Jember Sport Garden. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya U-13 memastikan gelar juara Piala Soeratin 2026 zona Jawa Timur setelah mengalahkan Persida Sidoarjo 1-0 di Jember Sport Garden, Minggu (13/9/2026).
Hasil itu melengkapi trofi Persebaya Surabaya U-15 dan U-17 sekaligus menciptakan sejarah karena tiga kelompok usia Green Force menyapu bersih gelar Piala Soeratin Jatim dalam satu tahun.
Persebaya Surabaya U-13 memastikan trofi lewat pertandingan final yang berjalan ketat sejak menit awal menghadapi Persida Sidoarjo.
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Kedua tim sama-sama berusaha menemukan celah, tetapi Green Force muda akhirnya mampu memecah kebuntuan pada menit ke-47 melalui Ardi Firmansa.
Ardi memanfaatkan peluang dengan baik untuk membawa Persebaya Surabaya unggul 1-0 setelah jeda pertandingan.
Gol tersebut kemudian menjadi pembeda karena anak asuh Agus Priyono mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.
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Kemenangan itu terasa semakin istimewa karena Persebaya Surabaya U-13 harus menghadapi pertandingan final dengan tensi tinggi.
Pertemuan Surabaya dan Sidoarjo juga membawa unsur gengsi daerah yang membuat kedua tim tampil dengan motivasi besar untuk merebut trofi.
"Anak-anak berjuang sangat istimewa. Mungkin karena antara Surabaya dan Sidoarjo ada adu gengsi, sehingga sama-sama berusaha sekuat mungkin untuk menang," kata Agus.
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