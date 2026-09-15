Kilas Debut Saddil Ramdani dan Kemenangan Tipis Persebaya di Super League

JawaPos.com - Persebaya Surabaya berhasil meraih kemenangan pertamanya setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta di pekan kedua Super League. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9).

Pemain baru Persebaya, Saddil Ramdani langsung melakukan debutnya di laga melawan PSIM Yogyakarta. Debut tersebut juga menandai pertandingan pertamanya di Super League musim ini.

Melalui sosial media, Saddil Ramdani bersyukur bisa melakukan debutnya bersama Persebaya. Ia ingin tetap rendah hati dan fokus bersama Persebaya di musim ini.

"Debut pertama. Bersyukur, tetap rendah hati, dan fokus untuk perjalanan ke depan. 3 point at home. WANII," tulis Saddil Ramdani di Instagram, Senin (14/9.

Performa Saddil Ramdani di Laga Debut Bernardo Tavares tidak langsung memainkan Saddil. Saat Persebaya masih bermain imbang, ia baru memasukkan pemain pinjaman dari Persib Bandung tersebut pada menit ke-63 menggantikan Ramadhan Sananta.

Secara statistik permainan, pemain berusia 27 tahun tersebut menunjukkan sisi kreatif. Melansir I League, Saddil menciptakan satu kreasi peluang.