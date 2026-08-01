Jordi Amat dan Sandy Walsh Rayakan Clean Sheet Timnas Indonesia usai Kalahkan Timor Leste di Piala AFF 2026

Timnas Indonesia kembali menunjukkan pertahanan solid saat mengalahkan Timor Leste 3-0 pada laga ASEAN Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Jumat (31/7). Hasil itu membuat Jordi Amat dan Sandy Walsh sama-sama puas karena skuad Garuda mampu menjaga gawang tetap perawan.

Bagi kedua bek tersebut, clean sheet menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan diri tim menghadapi pertandingan berikutnya di fase grup.

Melalui media sosial, Jordi Amat mengungkapkan kebahagiaannya setelah Timnas Indonesia mengoleksi enam poin sekaligus mencatatkan clean sheet.

"6 poin, clean sheet! Ayo raih lebih banyak lagi!!," tulis Jordi Amat di Instagram.

Unggahan singkat bek Persija Jakarta itu memperlihatkan optimisme bahwa Timnas Indonesia masih bisa melanjutkan tren positif pada pertandingan selanjutnya.

Hal senada disampaikan Sandy Walsh. Bek Persib Bandung tersebut juga mengapresiasi kemenangan sekaligus catatan tanpa kebobolan yang diraih skuad Garuda.

"Win and clean sheet away from home. Sampai ketemu di pertandingan berikutnya!," tulis Sandy Walsh di Instagram.

Performa Jordi Amat dan Sandy Walsh Jordi Amat tampil sejak menit pertama sekaligus dipercaya mengenakan ban kapten saat menghadapi Timor Leste. Ia menjadi salah satu pemain yang berperan penting menjaga lini belakang Timnas Indonesia tetap kokoh sepanjang pertandingan.

Berdasarkan data FotMob, bek berusia 34 tahun itu mencatatkan enam sapuan dan satu intersepsi.