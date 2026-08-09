Timnas Indonesia Tersingkir di Piala AFF, 5 Pekerjaan Rumah John Herdman Ini Tak Bisa Ditunda

Timnas Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Ini 5 pekerjaan rumah John Herdman setelah Garuda tersingkir di fase grup. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com — Timnas Indonesia datang ke Piala AFF 2026 (ASEAN Hyundai Cup) dengan modal dua kemenangan besar. Namun, dua pertandingan terakhir justru mengubah semuanya.
Kekalahan 0-3 dari Vietnam dan hasil imbang 1-1 melawan Singapura membuat langkah skuad Garuda terhenti di fase grup.
Indonesia gagal melaju ke semifinal setelah hanya finis di posisi ketiga Grup A dengan tujuh poin.
Hasil imbang melawan Singapura di Jalan Besar Stadium, Jumat (7/8), menjadi pukulan terakhir. Indonesia sempat unggul melalui Ragnar Oratmangoen, tetapi Ilhan Fandi menyamakan kedudukan pada menit ke-66. Singapura pun memastikan tiket semifinal sebagai runner-up Grup A.
Kegagalan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi John Herdman. Pelatih asal Inggris itu sejak awal menegaskan bahwa turnamen ini bukan sekadar mengejar hasil, tetapi juga bagian dari proses membangun identitas baru Timnas Indonesia.
“Fokus kami adalah identitas taktik, koneksi, chemistry, dan semangat,” ujar John Herdman dalam konferensi pers jelang laga Indonesia melawan Kamboja, dikutip dari ASEAN United FC.
Kini, setelah Indonesia tersingkir lebih cepat dari target, lima pekerjaan rumah tersebut menjadi semakin penting untuk dijawab Herdman.
Persoalan paling mudah terlihat adalah efektivitas di depan gawang.
Indonesia mampu mencetak lima gol ketika menghancurkan Kamboja 5-1 dan tiga gol saat menang 3-0 atas Timor-Leste. Namun, produktivitas tersebut menghilang ketika menghadapi lawan yang lebih terorganisasi.
Saat menghadapi Vietnam, Indonesia tidak mampu mencetak gol dan kalah 0-3. Melawan Singapura, skuad Garuda juga hanya mampu mencetak satu gol meski kemenangan menjadi syarat penting untuk menjaga peluang lolos ke semifinal.
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