Ambisi Besar Brandon Wilson di Bali United: Juara dan Asia!

JawaPos.com - Bali United memulai Super League 2026/2027 dengan optimisme baru. Salah satu pemain yang menjadi bagian penting dalam skuad Serdadu Tridatu musim ini adalah Brandon James Wilson.
Gelandang kelahiran Botswana, 28 Januari 1997, tersebut kini memasuki musim ketiganya bersama Bali United. Sebelum bergabung dengan klub asal Pulau Dewata, Brandon pernah memperkuat sejumlah klub di Asia, seperti Lampang FC di Liga Thailand serta SHB Da Nang dan Hanoi FC di Liga Vietnam.
Brandon juga memiliki pengalaman memperkuat Timnas Australia di level junior. Pengalaman tersebut menjadi modal penting baginya untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi Bali United.
Musim ini, Brandon tidak hanya ingin membantu Bali United bersaing di papan atas Super League. Ia juga membawa ambisi untuk mengantarkan tim kembali tampil di kompetisi level Asia.
Manajemen Bali United masih mempertahankan Brandon untuk musim 2026/2027. Kepercayaan tersebut semakin besar karena ia dipercaya menjadi salah satu kapten tim.
Memasuki pekan kedua kompetisi, Brandon memiliki peran penting dalam proses pembentukan tim. Bali United melakukan sejumlah perubahan pada komposisi skuad dengan mendatangkan banyak pemain baru.
Karena itu, membangun chemistry menjadi salah satu pekerjaan utama yang harus dilakukan para pemain.
"Kami tidak hanya bermain untuk mengejar kemenangan. Kami juga bermain untuk membangun koneksi dan memahami satu sama lain sebagai tim," kata Brandon.
Menurut Brandon, persaingan di dalam skuad Bali United musim ini juga semakin terbuka. Hampir setiap posisi memiliki lebih dari satu pemain yang dinilai mampu menjalankan tugas dengan kualitas yang tidak jauh berbeda.
Situasi tersebut bahkan sudah dirasakan sejak pramusim. Para pemain muda mendapat kesempatan tampil sehingga proses pembentukan tim berjalan secara bertahap sebelum kompetisi resmi dimulai.
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Hasilnya mulai terlihat pada pekan kedua. Bali United berhasil mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor telak 4-1. Kemenangan tersebut membuat Brandon merasa puas karena permainan tim mampu berjalan sesuai instruksi pelatih.
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