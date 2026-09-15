Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 15 September 2026 | 17.34 WIB

Ambisi Besar Brandon Wilson di Bali United: Juara dan Asia!

Skuad Bali United saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC. (Bali United)

 

JawaPos.comBali United memulai Super League 2026/2027 dengan optimisme baru. Salah satu pemain yang menjadi bagian penting dalam skuad Serdadu Tridatu musim ini adalah Brandon James Wilson.

Gelandang kelahiran Botswana, 28 Januari 1997, tersebut kini memasuki musim ketiganya bersama Bali United. Sebelum bergabung dengan klub asal Pulau Dewata, Brandon pernah memperkuat sejumlah klub di Asia, seperti Lampang FC di Liga Thailand serta SHB Da Nang dan Hanoi FC di Liga Vietnam.

Brandon juga memiliki pengalaman memperkuat Timnas Australia di level junior. Pengalaman tersebut menjadi modal penting baginya untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi Bali United.

Musim ini, Brandon tidak hanya ingin membantu Bali United bersaing di papan atas Super League. Ia juga membawa ambisi untuk mengantarkan tim kembali tampil di kompetisi level Asia.

Manajemen Bali United masih mempertahankan Brandon untuk musim 2026/2027. Kepercayaan tersebut semakin besar karena ia dipercaya menjadi salah satu kapten tim.

Memasuki pekan kedua kompetisi, Brandon memiliki peran penting dalam proses pembentukan tim. Bali United melakukan sejumlah perubahan pada komposisi skuad dengan mendatangkan banyak pemain baru.

Karena itu, membangun chemistry menjadi salah satu pekerjaan utama yang harus dilakukan para pemain.

"Kami tidak hanya bermain untuk mengejar kemenangan. Kami juga bermain untuk membangun koneksi dan memahami satu sama lain sebagai tim," kata Brandon.

Menurut Brandon, persaingan di dalam skuad Bali United musim ini juga semakin terbuka. Hampir setiap posisi memiliki lebih dari satu pemain yang dinilai mampu menjalankan tugas dengan kualitas yang tidak jauh berbeda.

Situasi tersebut bahkan sudah dirasakan sejak pramusim. Para pemain muda mendapat kesempatan tampil sehingga proses pembentukan tim berjalan secara bertahap sebelum kompetisi resmi dimulai.

Hasilnya mulai terlihat pada pekan kedua. Bali United berhasil mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor telak 4-1. Kemenangan tersebut membuat Brandon merasa puas karena permainan tim mampu berjalan sesuai instruksi pelatih.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bali United dan Kadek Arel Siap Taklukkan Kandang Borneo FC Lagi! - Image
Sepak Bola Indonesia

Bali United dan Kadek Arel Siap Taklukkan Kandang Borneo FC Lagi!

Selasa, 15 September 2026 | 16.21 WIB

Klasemen Super League: Persija, Bali United, dan Madura United Cetak Poin Sempurna - Image
Sepak Bola Indonesia

Klasemen Super League: Persija, Bali United, dan Madura United Cetak Poin Sempurna

Senin, 14 September 2026 | 23.53 WIB

Kalah Telak dari Bali United, Mundari Karya Sebut Isenmulang Kalteng FC Kehilangan Kepercayaan Diri - Image
Sepak Bola Indonesia

Kalah Telak dari Bali United, Mundari Karya Sebut Isenmulang Kalteng FC Kehilangan Kepercayaan Diri

Senin, 14 September 2026 | 04.20 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore