Kalah Telak dari Bali United, Mundari Karya Sebut Isenmulang Kalteng FC Kehilangan Kepercayaan Diri

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC harus kembali menelan kekalahan pada pekan kedua BRI Super League 2026/27. Bertandang ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9/2026), tim promosi itu takluk 1-4 dari Bali United FC.

Bali United tampil efektif di hadapan pendukungnya sendiri. Thijmen Goppel menjadi salah satu pemain yang paling menonjol setelah mencetak dua gol pada menit ke-35 dan 90.

Dua gol lainnya disumbangkan Teppei Yachida pada menit 45+2 dan Irfan Jaya pada menit ke-77. Isenmulang Kalteng FC hanya mampu mencetak satu gol balasan melalui Douglas Cruz pada penghujung pertandingan.

Hasil tersebut membuat Isenmulang Kalteng FC belum mampu mendapatkan poin pada dua pertandingan awal musim. Sebelumnya, mereka juga kalah dari Arema FC pada pekan pertama.

Pelatih Isenmulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan.

Menurutnya, timnya justru tampil cukup baik pada awal laga dan mampu mengimbangi permainan Bali United.

"Sebetulnya pertandingan ini sangat menarik, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Sayang, gol terjadi lagi seperti pada saat lawan Arema FC," kata Mundari Karya seusai pertandingan.

Mundari menilai gol pertama Bali United memberikan dampak besar terhadap permainan timnya. Setelah kebobolan, kepercayaan diri para pemain menurun sehingga rencana permainan yang sudah disiapkan tidak berjalan maksimal.

Selain persoalan mental, Mundari juga menyoroti cara timnya bertahan. Isenmulang Kalteng FC dinilai terlalu dalam ketika memasuki fase bertahan sehingga memberikan ruang lebih besar bagi pemain Bali United untuk mengembangkan permainan.