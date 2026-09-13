Denilson Junior Pilih Juara Super League Bersama Dewa United Ketimbang Jadi Top Skor

Denilson Junior bertekad bawa Dewa United juara BRI Super League 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - Dewa United Banten FC mulai menemukan sosok yang diharapkan bisa mengisi posisi Alex Martins di lini depan pada BRI Super League 2026/27.
Penyerang anyar mereka, Denilson Junior perlahan menunjukkan kapasitas sebagai tumpuan baru tim.
Kepergian Alex Martins ke Persebaya Surabaya meninggalkan pekerjaan rumah cukup besar bagi Dewa United.
Selama berseragam Banten Warriors, Alex tampil dalam 92 pertandingan dan mencetak 67 gol serta 13 assist di semua kompetisi.
Musim lalu menjadi salah satu periode terbaik Alex bersama Dewa United.
Penyerang tersebut mampu membukukan 20 gol dari 34 pertandingan dan menjadi salah satu striker paling produktif di kompetisi Indonesia.
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Kini, tanggung jawab mencetak gol berada di pundak Denilson Junior.
Pemain asal Brasil dengan nomor punggung tujuh itu sadar bahwa ekspektasi terhadap dirinya cukup tinggi.
Meski begitu, dia tidak ingin terbebani dengan catatan pendahulunya.
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