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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 15 September 2026 | 16.33 WIB

Persija Kandas di GBK? Pindah Kandang ke Bali Jadi Opsi!

Momen pemain Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. (Instagram/@rizkyridhoramadhani) - Image

Momen pemain Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. (Instagram/@rizkyridhoramadhani)

JawaPos.com - Persija Jakarta harus bersiap pindah kandang pada pekan ketiga Super League 2026/2027. Macan Kemayoran tidak dapat menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) saat menjamu Java United FC pada Minggu (19/9).

Kepastian tersebut tidak lepas dari agenda persiapan GBK menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Stadion yang berada di kawasan Senayan, Jakarta, itu perlu menjalani masa sterilisasi setelah digunakan untuk pertandingan Persija kontra Persib Bandung pada pekan kedua.

Laga yang berlangsung di GBK pada Sabtu (12/9) tersebut memang menjadi salah satu pertandingan dengan atmosfer paling besar pada awal musim Super League 2026/2027.

Persija berhasil mengamankan kemenangan 2-1 atas Persib di hadapan puluhan ribu penonton.

Namun, setelah pertandingan tersebut, GBK tidak bisa langsung digunakan kembali. Kondisi rumput stadion membutuhkan waktu pemulihan agar tetap berada dalam kondisi terbaik untuk agenda berikutnya.

Situasi itu membuat Persija harus mencari stadion alternatif untuk pertandingan kandang melawan Java United. Klub ibu kota tersebut kini perlu menentukan venue yang memenuhi kebutuhan pertandingan sekaligus dapat digunakan sesuai jadwal kompetisi.

Salah satu stadion yang mulai dikaitkan dengan Persija adalah Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Venue tersebut disebut menjadi opsi yang dilirik untuk menggelar laga kandang menghadapi Java United FC.

Jika pilihan tersebut benar-benar terealisasi, Persija akan menjalani pertandingan kandang di luar Jakarta.

Hal ini tentu menjadi situasi berbeda bagi Macan Kemayoran, terutama karena dukungan langsung dari Jakmania biasanya menjadi salah satu kekuatan Persija ketika bermain di ibu kota.

Editor: Edi Yulianto
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