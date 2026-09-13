Start Sempurna Persija Jakarta di Super League 2026/2027, Shin Tae-yong Soroti Perkembangan Tim

JawaPos.com - Persija Jakarta mengawali perjalanan di Super League 2026/2027 dengan hasil sempurna. Macan Kemayoran sukses melewati dua pertandingan berat dengan meraih kemenangan atas Borneo FC dan Persib Bandung.

Persija lebih dulu menundukkan Borneo FC dengan skor 1-0 pada laga perdana. Hasil positif tersebut kemudian berlanjut ketika mereka menghadapi Persib Bandung. Alexander Jeremejeff dan kawan-kawan kembali meraih tiga poin setelah menang 2-1 atas juara bertahan.

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Dua kemenangan tersebut menjadi awal yang cukup menjanjikan bagi Persija. Selain mengamankan enam poin, tim asuhan Shin Tae-yong juga mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah mampu mengatasi dua tim yang dipandang sebagai pesaing kuat di kompetisi musim ini.

Shin Tae-yong menilai kemenangan atas Borneo FC dan Persib menjadi modal penting bagi Persija untuk menjalani pertandingan berikutnya. Menurutnya, dua laga tersebut sejak awal memang diprediksi tidak mudah.

“Sebenarnya saat memulai liga musim ini, laga pertama melawan Borneo dan Persib terasa berat. Namun, dengan memenangkan dua pertandingan ini, jika kami melewatinya dengan baik, saya berpikir paruh pertama liga akan berjalan sedikit lebih mudah,” ujar Shin Tae-yong.

Meski sudah mengantongi enam poin, pelatih asal Korea Selatan itu tidak ingin timnya cepat puas. Persija masih memiliki perjalanan panjang dan dituntut menjaga konsistensi permainan maupun hasil.

Shin juga memberikan apresiasi kepada para pemain yang dinilainya mampu menjalankan tugas dengan baik, terutama ketika harus bertahan menghadapi tekanan lawan.

“Para pemain melakukan tugasnya dengan sangat baik dan mampu bertahan. Dengan meraih kemenangan di dua laga ini, kami bisa menciptakan pijakan untuk menjalani liga dengan lebih lancar,” katanya.

Menariknya, Shin melihat adanya perkembangan dalam permainan Persija ketika menghadapi Persib. Ia menilai penampilan timnya lebih baik dibandingkan pertandingan melawan Borneo FC.

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