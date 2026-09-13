Witan Sulaeman Klaim Chemistry Antar Pemain Persija Jakarta Sudah Terjalin Kuat

Pemain Persija Witan Sulaiman berebut bola dengan Pemain PSMS Rayhan Utina dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Pemain Persija Jakarta Witan Sulaeman mengklaim ikatan batin antar-pemain baru dan lama dalam tim terjalin kuat.
"Karena sekarang liga sudah berjalan, kami hanya bisa ketemu di tempat latihan saja. Tapi, kalau pun kami mau ketemu di luar, maksudnya di cafe misalnya, bisa-bisa aja," kata Witan kepada pewarta, Minggu.
Witan mengatakan bahwa adaptasi dan komunikasi dilakukan oleh para pemain juga dimungkinkan di luar lapangan untuk menambah ikatan batin..
"Kayak setelah pertandingan kemarin, kami berencana kumpul pada sore ini," ujar Witan tentang pertemuan para pemain Persija pada Minggu petang.
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Pemain bernomor punggung delapan tersebut menyebut kegiatan berkumpul memang kerap menjadi medium bagi para pemain Macan Kemayoran saling mengenal sehingga memunculkan ikatan batin.
Witan optimistis dengan kedalaman skuad saat ini dalam Persija, tim kebanggaan DKI Jakarta itu bisa bersaing dalam perebutan gelar juara Super League.
Menurut pemain berjuluk Baby Shark tersebut, Persija berada di jalur yang sangat positif memulai awal musim 2026/2027.
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Macan Kemayoran memetik kemenangan atas Persib Bandung, 2-1 pada pekan kedua Super League yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu.
Persija mengoleksi enam poin dan menempati peringkat ketiga klasemen sementara setelah dua kali menang pada pekan-pekan awal Super League 2026/2027.
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