Arema FC Punya 11 Pemain Asing, Samuel Otusanya Jadi Andalan Baru

Samuel Otusanya jadi amunisi asing terakhir Arema FC. (istimewa)
JawaPos.com - Arema FC resmi melengkapi kuota 11 pemain asing untuk menghadapi Super League 2026/2027.
Slot terakhir yang sebelumnya kosong setelah kepergian Joel Vinicius kini diisi penyerang asal Nigeria, Samuel Otusanya.
Kedatangan Otusanya menjadi rekrutan terakhir Arema FC pada bursa transfer awal musim ini. Pemain berusia 22 tahun tersebut diharapkan bisa menambah pilihan di lini depan sekaligus meningkatkan persaingan antarpemain untuk mendapatkan tempat di skuad utama.
General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menjelaskan perekrutan Otusanya merupakan hasil evaluasi tim setelah gelaran Piala Presiden 2026. Dari evaluasi tersebut, tim pelatih menilai Singo Edan membutuhkan tambahan tenaga di sektor penyerangan setelah melepas Joel Vinicius.
Samuel Otusanya dianggap memenuhi kebutuhan permainan yang diinginkan pelatih Arema FC, Marcos Santos. Selain masih berada dalam usia produktif, sang pemain juga memiliki pengalaman bermain di sejumlah kompetisi luar negeri.
"Samuel adalah pemain muda yang memiliki potensi besar. Meski usianya masih muda, dia sudah memiliki pengalaman bermain di Norwegia dan kompetisi Brasil," kata Yusrinal Fitriandi.
Menurutnya, kehadiran Otusanya tidak sekadar untuk memenuhi kuota pemain asing. Arema FC berharap pemain tersebut benar-benar bisa memberikan dampak terhadap permainan tim sepanjang musim.
Arema FC juga tidak terlalu khawatir dengan proses adaptasi Otusanya yang datang ketika kompetisi sudah berlangsung.
Pengalaman bermain di Eropa dan Brasil dinilai menjadi modal penting bagi sang pemain untuk beradaptasi dengan lingkungan sepak bola Indonesia.
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