Drama Menegangkan Luka Cumic Bikin Arema FC Gagal Menang

JawaPos.com - Arema FC harus puas membawa pulang satu poin dari markas PSM Makassar setelah bermain imbang 3-3 pada pekan kedua Super League 2026/2027. Laga yang berlangsung di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9) sore, berlangsung dramatis hingga menit-menit akhir.

Arema FC sebenarnya punya peluang besar untuk mengamankan kemenangan dalam pertandingan tersebut. Sempat unggul dua gol, Singo Edan bahkan masih memimpin 3-2 hingga waktu normal berakhir.

Tim besutan Marcos Santos tampil agresif sejak awal pertandingan. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-28 setelah Gabi berhasil mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Arema FC unggul 1-0.

Enam menit kemudian, Arema FC mendapat hadiah penalti. Gustavo Franca yang dipercaya sebagai eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Tendangan pemain tersebut membuat Singo Edan menjauh 2-0.

PSM Makassar tidak tinggal diam. Tuan rumah mendapatkan penalti menjelang babak pertama berakhir. Stefan Jevtovski yang maju sebagai algojo sukses mengubah skor menjadi 1-2 pada menit ke-45.

Memasuki babak kedua, Arema FC kembali mendapatkan momentum. Pada menit ke-60, Careca mencetak gol spektakuler dari jarak jauh.

Melihat posisi kiper PSM Hilmansyah yang cukup jauh dari garis gawang, Careca langsung melepaskan tembakan dari sekitar garis tengah lapangan.

Bola meluncur melewati Hilmansyah dan bersarang di dalam gawang. Arema FC pun kembali unggul dua gol dengan skor 3-1.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Pemain pengganti PSM, Luka Cumic, memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 pada menit ke-65.