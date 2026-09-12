Prediksi Skor Bali United vs Isenmulang FC di Super League: Kans Serdadu Tridatu Pesta Gol!

JawaPos.com — Bali United diprediksi mampu mengalahkan Isenmulang FC pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Sabtu (12/9/2026) malam.

Serdadu Tridatu punya keunggulan kualitas dan pengalaman, sehingga berpeluang menang dengan skor 3-0 sekaligus mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

Bali United Punya Modal Kemenangan Bali United datang dengan kepercayaan diri setelah mengawali Super League 2026/2027 melalui kemenangan 2-1 atas PSS Sleman.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi pasukan Johnny Jansen untuk kembali meraih tiga poin ketika menghadapi Isenmulang FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Meski menang, Bali United masih memiliki pekerjaan rumah di sektor pertahanan setelah kebobolan satu gol dari PSS Sleman.

Situasi tersebut semakin menjadi perhatian karena Joao Ferrari dipastikan absen akibat cedera, sementara Thomas Lam masih diragukan tampil karena kondisi kebugarannya.

Kondisi itu membuat Johnny Jansen harus memaksimalkan kedalaman skuad yang dimiliki Bali United.

Duet Kadek Arel dan Brandon Wilson diperkirakan menjadi pilihan utama di jantung pertahanan, dengan Tim Geypens bisa membantu menjaga keseimbangan permainan.