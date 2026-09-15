Tyronne Del Pino Gabung Persita dan Langsung Jadi Senjata

JawaPos.com - Tyronne Del Pino menjalani debut bersama Persita saat menghadapi Java United FC pada pekan kedua Super League 2026/2027.

Meski baru tampil sekitar 20 menit, gelandang asal Spanyol itu langsung memberikan pengaruh besar dalam kemenangan Pendekar Cisadane.

Persita berhasil mengalahkan Java United dengan skor 3-2 di Banten International Stadium, Minggu (13/9) sore. Kemenangan tersebut menjadi tiga poin pertama Persita pada musim ini.

Tyronne masuk pada menit ke-70 ketika Persita masih tertinggal 1-2. Kehadirannya membuat permainan Pendekar Cisadane menjadi lebih hidup. Salah satu kontribusi pentingnya datang melalui dua sepak pojok yang kemudian berujung gol.

Persita akhirnya mampu membalikkan keadaan melalui gol Rayco Rodriguez pada menit ke-88 dan Aleksa Andrejic di penghujung pertandingan. Sebelumnya, Alexandre Ramalingom membawa Persita unggul lebih dulu pada menit ke-15.

Pelatih Persita, Carlos Pena, memberikan apresiasi terhadap penampilan Tyronne. Menurutnya, kualitas pemain berusia 29 tahun tersebut sudah tidak perlu diragukan lagi, meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya siap.

Pena menjelaskan Tyronne datang ke Persita tanpa mengikuti rangkaian pramusim. Selain itu, sang pemain juga sempat mengalami masalah fisik dalam sekitar 10 hari terakhir sehingga persiapannya menghadapi Java United cukup terbatas.

“Tidak perlu lagi memperkenalkan sosok Tyronne. Anda semua sudah mengenalnya dengan sangat baik. Ini adalah musim keempatnya bermain di Indonesia, Memang benar kondisinya saat ini belum dalam performa terbaik. Dia bergabung tanpa menjalani pramusim dan juga sempat mengalami sedikit masalah fisik dalam sepuluh hari terakhir,” ujar Pena.