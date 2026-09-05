Hasil Super League 2026/2027: PSIM Yogyakarta Berbagi Poin dengan Persita Tangerang di HUT ke-97

Skuad PSIM Yogyakarta saat menghadapi Persita Tangerang. (instagram @psimjogja_official)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta harus puas berbagi poin dengan Persita Tangerang setelah bermain imbang 1-1 pada pekan pertama Super League 2026/2027.
Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (5/9) sore WIB.
Hari ini, seharusya menjadi hari bahagia untuk PSIM Yogyakarta karena sedang merayakan hari ulang tahun yang ke-97.
Sayang, mereka gagal merayakannya dengan hasil kemenangan.
Kendati demikian, torehan satu poin patut untuk disyukuri PSIM Yogyakarta.
Apalagi, mereka cukup kesulitan dalam pertandingan melawan Persita Tangerang, bahkan nyaris kalah sebelum akhirnya mencetak gol penyeimbang di menit ke-84.
Kedua kesebelasan bermain terbuka sejak menit awal dengan saling jual beli serangan.
PSIM Yogyakarta menciptakan peluang pertama pada menit ke-8 lewat tendangan Riyatno Abiyoso, namun masih terlalu lemah sehingga mudah ditangkap kiper Persita Tangerang, Igor Rodrigues.
Persita Tangerang perlahan menemukan ritme permainannya.
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Jawa Pos
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