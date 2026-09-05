Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Persita Tangerang: Peluang Pendekar Cisadane Curi Poin di Sultan Ag

PSIM Yogyakarta menghadapi Persita Tangerang pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Sabtu (5/9/2026). (Persita)
JawaPos.com — PSIM Yogyakarta menjamu Persita Tangerang pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Sabtu (5/9/2026) pukul 15.30 WIB, dengan laga disiarkan melalui Vidio.
Persita Tangerang punya modal kuat setelah memenangkan dua pertemuan musim lalu, masing-masing dengan skor 4-0 dan 1-0.
PSIM Yogyakarta memasuki pertandingan pembuka dengan optimisme tinggi setelah menjalani pramusim tanpa kekalahan.
Namun, konsistensi lini depan masih menjadi pekerjaan rumah setelah musim lalu Nermin Haljeta belum mampu memenuhi ekspektasi sebagai mesin gol.
Kini, PSIM Yogyakarta mencoba menghadirkan solusi lewat Adrian Dalmau dan Mauro Caballero yang diharapkan bisa membuat serangan lebih tajam.
Kehadiran dua penyerang tersebut memberikan opsi berbeda bagi Jean-Paul Van Gastel untuk meningkatkan produktivitas tim pada musim 2026/2027.
Van Gastel sendiri tetap dipercaya menangani PSIM Yogyakarta setelah membawa tim melewati musim sebelumnya.
Kontinuitas tersebut bisa menjadi keuntungan karena pelatih asal Belanda itu sudah memahami karakter pemain dan pendekatan taktik yang ingin diterapkan.
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Meski begitu, catatan pramusim PSIM Yogyakarta perlu dilihat secara lebih hati-hati karena tidak seluruh lawan yang dihadapi berasal dari klub Super League.
Persaingan melawan Persita Tangerang di pertandingan resmi tentu menghadirkan tekanan dan kualitas permainan yang berbeda.
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Jawa Pos
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