Aleksa Andrejic Jadi Pahlawan, Persita Tangerang Menang Dramatis Atas Java United

Striker Persita Tangerang asal Serbia, Aleksa Andrejic. (Istimewa)
JawaPos.com - Persita Tangerang menang dramatis atas Java United dengan skor tipis 3-2 dalam pertandingan pekan kedua Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Minggu (13/9) sore WIB.
Bermain di hadapan publiknya sendiri, Persita Tangerang langsung memegang kendali permainan sejak menit awal. Akan tetapi, lini pertahanan Java United masih sangat solid sehingga sulit untuk ditembus.
Persita Tangerang sukses memecah kebuntuan pada menit ke-15 lewat tandukan Alexandre Ramalingom usai memanfaatkan umpan silang Rayco Rodriguez. Berselang semenit, tuan rumah hampir menggandakan keunggulan lewat tendangan Pablo Ganet yang mampu ditepis sangat baik oleh kiper Java United, Jorge Meurer.
Java United melakukan pergantian dini pada menit ke-21 dengan menarik keluar Kei Hirose dan memainkan Jonata Machado. Tim berjuluk Laskar Kepodang Emas itu tampaknya ingin bermain lebih menyerang guna mencetak gol penyeimbang.
Pergantian tersebut terbukti jitu. Java United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-29 setelah Kaio Nunes dilanggar Wahyudi Hamisi. David Da Silva yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik sekaligus membawa timnya menyamakan kedudukan.
Gol tersebut membuat Java United semakin percaya diri. Tim asuhan Fabio Lefundes itu berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-37 lewat tandukan David Da Silva usai memanfaatkan umpan Riyan Ardiansyah.
Persita Tangerang bermain lebih agresif untuk menyamakan kedudukan. Namun upaya anak asuh Carlos Pena itu belum berbuah manis sehingga harus tertinggal 1-2 dari Java United di babak pertama.
Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- bermain lebih agresif selepas turun minum. Tuan rumah kerap menebar ancaman pertahanan Java United melalui sektor sayap, namun belum berujung manis.
Lini pertahanan Java United bermain sangat solid sehingga sulit ditembus tim tamu. Laskar Kepodang Emas sendiri cenderung bermain bertahan dengan memanfaatkan serangan balik cepat, namun juga belum berbuah tambahan gol.
Pada menit ke-72, Persita Tangerang- mendapatkan peluang emas lewat kerja sama Rayco Rodriguez dan Luquinhas. Sayangnya, tendangan Luquinhas masih melebar ke sisi kiri gawang Java United.
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