Erick Thohir Ungkap Timnas Indonesia bakal Main di Timur Tengah November 2026

Erick Thohir menjelaskan Timnas Indonesia akan menjalani uji coba di Timur Tengah pada November 2026. (Instagram/@erickthohir)

JawaPos.com - Ketum PSSI, Erick Thohir, mengungkap agenda Timnas Indonesia pada kalender FIFA Matchday November 2026. Ia mengatakan, Skuad Garuda akan menjalani laga uji coba tandang melawan negara Timur Tengah.

Erick tidak menyebut negara mana yang akan disambangi Timnas Indonesia. Namun, ia berharap situasi di Timur Tengah tetap kondusif ketika skuad Garuda menjalani tur tandangnya setelah sekian lama bermain kandang pada kalender FIFA Matchday.

“Ya, yang pasti Timnas Indonesia akan main di Middle East. Mudah-mudahan situasi Middle East juga bagus, ya, supaya memang ini persiapan kita bisa mencoba tim-tim Timur Tengah," kata Erick di Jakarta, dikutip Selasa (15/9).

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Berdasarkan kalender FIFA, jeda internasional pada November akan berlangsung pada 9-17 November 2026. Agenda tersebut akan menjadi persiapan terakhir Timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2027 yang berlangsung di Arab Saudi pada Januari 2027.

Karena itu, PSSI akan memaksimalkan persiapan Timnas Indonesia sebelum bertempur di ajang bergengsi se-Asia tersebut. Apalagi, skuad Garuda tergabung bersama Jepang, Qatar, dan Thailand di Grup F Piala Asia 2027.

Pengalaman bertanding menghadapi negara Asia Barat dinilai akan menjadi pengalaman yang bagus bagi Timnas Indonesia. Sebab, negara-negara Timur Tengah, kata Erick, dikenal memiliki gaya permainan yang keras.

"Ya di sana, tim Timur Tengah yang terkenal juga penuh apa bola yang keras dan dramanya. Kami akan mencobanya, itu bagus buat pengalaman tim nasional ya," ujar Erick.

Erick memang tidak mengungkap identitas calon lawan pasukan John Herdman. Namun, satu lawan Timnas Indonesia sudah diketahui, yakni Yordania.

Kabar tersebut diungkap langsung oleh Federasi Sepak Bola Yordania melalui akun Instagram resminya. Dalam unggahan tersebut disebut bahwa Timnas Indonesia akan bertandang ke Stadion Internasional Amman pada 13 November mendatang.

Biasanya, laga uji coba internasional akan memainkan dua pertandingan. Kini, menarik untuk dinanti siapa satu lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday November 2026.

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