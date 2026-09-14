Ini Janji John Herdman untuk Fans Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menebar janji kepada fans jelang FIFA ASEAN Cup 2026.
Namun, janji yang disampaikannya bukan sekadar soal trofi, melainkan memastikan skuad Garuda akan memberikan segalanya dalam turnamen tersebut.
Sesuai jadwal, FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026.
Baca Juga:Prediksi Skor SC Braga vs Estoril Praia: Rekor Kandang Jadi Modal Tuan Rumah Raih Tiga Poin
Ajang perdana gagasan FIFA ini bisa menjadi momentum bagi John Herdman untuk mengembalikan kepercayaan fans Timnas Indonesia.
Pasalnya, Timnas Indonesia datang dengan hasil minor dalam ajang Piala AFF 2026.
Laju Skuad Garuda terhenti di fase gugur, menjadikan mereka gaal ke babak semifinal dalam dua edisi beruntun.
Karena itu, FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi momentum bagus bagi Herdman untuk memperbaiki citranya sebagai pelatih Timnas Indonesia.
Alih-alih mengumbar janji soal trofi, pelatih asal Inggris itu memilih memastikan dirinya dan skuad Garuda akan memberikan segalanya di atas lapangan demi mewujudkan target tersebut.
“Saya rasa kita harus berjanji bahwa kita akan memberikan segala yang kita miliki. Hanya itu satu-satunya hal yang bisa kita janjikan kepada para penggemar,” kata Herdman kepada wartawan termasuk JawaPos.com dalam peluncuran hak siar FIFA ASEAN Cup 2026 di Kantor EMTEK, Senin (14/9).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022