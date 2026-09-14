Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 15 September 2026 | 04.23 WIB

Ini Janji John Herdman untuk Fans Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menebar janji kepada fans jelang FIFA ASEAN Cup 2026.

Namun, janji yang disampaikannya bukan sekadar soal trofi, melainkan memastikan skuad Garuda akan memberikan segalanya dalam turnamen tersebut.

Sesuai jadwal, FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. 

Ajang perdana gagasan FIFA ini bisa menjadi momentum bagi John Herdman untuk mengembalikan kepercayaan fans Timnas Indonesia.

Pasalnya, Timnas Indonesia datang dengan hasil minor dalam ajang Piala AFF 2026.

Laju Skuad Garuda terhenti di fase gugur, menjadikan mereka gaal ke babak semifinal dalam dua edisi beruntun.

Karena itu, FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi momentum bagus bagi Herdman untuk memperbaiki citranya sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Alih-alih mengumbar janji soal trofi, pelatih asal Inggris itu memilih memastikan dirinya dan skuad Garuda akan memberikan segalanya di atas lapangan demi mewujudkan target tersebut.

“Saya rasa kita harus berjanji bahwa kita akan memberikan segala yang kita miliki. Hanya itu satu-satunya hal yang bisa kita janjikan kepada para penggemar,” kata Herdman kepada wartawan termasuk JawaPos.com dalam peluncuran hak siar FIFA ASEAN Cup 2026 di Kantor EMTEK, Senin (14/9).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
FIFA ASEAN Cup 2026: John Herdman Sebut Lawan Terbesar Timnas Indonesia Adalah Diri Sendiri - Image
Sepak Bola Indonesia

FIFA ASEAN Cup 2026: John Herdman Sebut Lawan Terbesar Timnas Indonesia Adalah Diri Sendiri

Selasa, 15 September 2026 | 01.52 WIB

John Herdman Tegaskan Hanya Pilih Pemain Paling Siap untuk Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

John Herdman Tegaskan Hanya Pilih Pemain Paling Siap untuk Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Senin, 14 September 2026 | 23.54 WIB

Skuad Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup dalam Tahap Finalisasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Skuad Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup dalam Tahap Finalisasi

Senin, 14 September 2026 | 23.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore