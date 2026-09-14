Ini Janji John Herdman untuk Fans Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menebar janji kepada fans jelang FIFA ASEAN Cup 2026.

Namun, janji yang disampaikannya bukan sekadar soal trofi, melainkan memastikan skuad Garuda akan memberikan segalanya dalam turnamen tersebut.

Sesuai jadwal, FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026.

Ajang perdana gagasan FIFA ini bisa menjadi momentum bagi John Herdman untuk mengembalikan kepercayaan fans Timnas Indonesia.

Pasalnya, Timnas Indonesia datang dengan hasil minor dalam ajang Piala AFF 2026.

Laju Skuad Garuda terhenti di fase gugur, menjadikan mereka gaal ke babak semifinal dalam dua edisi beruntun.

Karena itu, FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi momentum bagus bagi Herdman untuk memperbaiki citranya sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Alih-alih mengumbar janji soal trofi, pelatih asal Inggris itu memilih memastikan dirinya dan skuad Garuda akan memberikan segalanya di atas lapangan demi mewujudkan target tersebut.