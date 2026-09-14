FIFA ASEAN Cup 2026: John Herdman Sebut Lawan Terbesar Timnas Indonesia Adalah Diri Sendiri

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. (Kita Garuda)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengungkapkan lawan terbesar tim asuhannya di FIFA ASEAN Cup 2026 adalah diri sendiri.
Menurut dia, skuad Garuda harus mampu melewati pertempuran melawan diri sendiri sebelum nantinya bertemu lawan-lawan berat seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026.
Baca Juga:Kendal Tornado FC Awali Pegadaian Championship dengan Kemenangan, Presiden Klub Beri Pesan
Indonesia menjadi tuan rumah Divisi 1, sementara Hongkong tuan rumah Divisi 2.
Di ajang tersebut, Timnas Indonesia akan bersaing dalam Grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura.
Sementara Grup B dihuni oleh Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Filipina.
Ketika disinggung soal peta persaingan, Herdman menyebut bahwa lawan terbesar Timnas Indonesia adalah diri sendiri.
Juru taktik asal Inggris itu menilai bahwa tidak ada lawan yang ditakuti Skuad Garuda jika anak asuhnya berhasil menghadapi diri sendiri.
“Saya pikir lawan terbesar kami di turnamen ini adalah diri kami sendiri: tim kami sendiri, mentalitas kami sendiri, dan standar yang kami tetapkan sendiri,” kata Herdman saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin (14/9).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022