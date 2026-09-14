FIFA ASEAN Cup 2026: John Herdman Sebut Lawan Terbesar Timnas Indonesia Adalah Diri Sendiri

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengungkapkan lawan terbesar tim asuhannya di FIFA ASEAN Cup 2026 adalah diri sendiri.

Menurut dia, skuad Garuda harus mampu melewati pertempuran melawan diri sendiri sebelum nantinya bertemu lawan-lawan berat seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026.

Indonesia menjadi tuan rumah Divisi 1, sementara Hongkong tuan rumah Divisi 2.

Di ajang tersebut, Timnas Indonesia akan bersaing dalam Grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura.

Sementara Grup B dihuni oleh Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Filipina.

Ketika disinggung soal peta persaingan, Herdman menyebut bahwa lawan terbesar Timnas Indonesia adalah diri sendiri.

Juru taktik asal Inggris itu menilai bahwa tidak ada lawan yang ditakuti Skuad Garuda jika anak asuhnya berhasil menghadapi diri sendiri.