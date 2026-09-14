Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 15 September 2026 | 01.52 WIB

FIFA ASEAN Cup 2026: John Herdman Sebut Lawan Terbesar Timnas Indonesia Adalah Diri Sendiri

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. (Kita Garuda) - Image

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. (Kita Garuda)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengungkapkan lawan terbesar tim asuhannya di FIFA ASEAN Cup 2026 adalah diri sendiri.

Menurut dia, skuad Garuda harus mampu melewati pertempuran melawan diri sendiri sebelum nantinya bertemu lawan-lawan berat seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026.

Indonesia menjadi tuan rumah Divisi 1, sementara Hongkong tuan rumah Divisi 2.

Di ajang tersebut, Timnas Indonesia akan bersaing dalam Grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura.

Sementara Grup B dihuni oleh Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Filipina.

Ketika disinggung soal peta persaingan, Herdman menyebut bahwa lawan terbesar Timnas Indonesia adalah diri sendiri.

Juru taktik asal Inggris itu menilai bahwa tidak ada lawan yang ditakuti Skuad Garuda jika anak asuhnya berhasil menghadapi diri sendiri.

“Saya pikir lawan terbesar kami di turnamen ini adalah diri kami sendiri: tim kami sendiri, mentalitas kami sendiri, dan standar yang kami tetapkan sendiri,” kata Herdman saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin (14/9).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
John Herdman Tegaskan Hanya Pilih Pemain Paling Siap untuk Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

John Herdman Tegaskan Hanya Pilih Pemain Paling Siap untuk Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Senin, 14 September 2026 | 23.54 WIB

Skuad Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup dalam Tahap Finalisasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Skuad Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup dalam Tahap Finalisasi

Senin, 14 September 2026 | 23.31 WIB

Erick Thohir Sebut 3 Pemain Timnas Indonesia Berpotensi Absen di FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Erick Thohir Sebut 3 Pemain Timnas Indonesia Berpotensi Absen di FIFA ASEAN Cup 2026

Senin, 14 September 2026 | 20.52 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore