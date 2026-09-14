John Herdman Tegaskan Hanya Pilih Pemain Paling Siap untuk Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. (FOTO: Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, belum mau membocorkan skuad untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Namun yang jelas, ia memastikan hanya pemain yang paling fit dan siap bertanding yang akan mendapat panggilan.
FIFA ASEAN Cup 2026 sudah di depan mata. Namun, hingga saat ini, PSSI belum merilis daftar pemain Timnas Indonesia untuk ajang perdana FIFA khusus kawasan Asia Tenggara tersebut.
Herdman pun juga belum mau membocorkan kedalaman skuadnya. Yang jelas, Timnas Indonesia bisa diperkuat para pemain yang berkarier di luar negeri mengingat FIFA ASEAN Cup 2026 masuk dalam kalender resmi FIFA.
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“Pemain terbaik yang tersedia akan dipilih untuk FIFA ASEAN. Ini merupakan periode FIFA, dan saya sudah memiliki tiga periode FIFA, termasuk yang ketiga ini, untuk memilih pemain terbaik,” kata Herdman saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Herdman mengaku telah memantau para pemainnya selama enam bulan terakhir. Juru taktik asal Inggris itu bakal memanggil pemain terbaiknya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ia mengutamakan pemain yang dalam kondisi fit, sehat, dan siap untuk masuk dalam skuadnya.
“Kami telah memantau para pemain lokal selama enam bulan terakhir, begitu juga dengan pemain diaspora. Jadi, pemain yang fit, sehat, dan siap untuk meraih kemenangan akan dipilih,” tegas Herdman.
Herdman menyadari bahwa FIFA ASEAN Cup 2026 sudah di depan mata. Namun, ia tak ingin terburu-buru untuk mengumumkan Garuda Calling karena para pemain masih akan memainkan pertandingan sebelum jeda internasional berlangsung.
"Kami sudah dekat. Kami sudah sangat dekat. Menurut saya, selalu ada kemungkinan muncul cedera di pekan-pekan terakhir pertandingan," terangnya.
Lebih lanjut, Herdman mengaku bahwa telah mengantongi gambaran skuadnya untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Akan tetapi, ia masih ingin melakukan evaluasi untuk melihat perkembangan pemainnya.
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"Jadi, kami sebenarnya sudah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran kami. Akan tetapi, beberapa cedera dalam beberapa hari terakhir menimbulkan kendala bagi kami. Karena itu, kami perlu mengevaluasi situasi dua atau tiga pemain dari akhir pekan kemarin, lalu kemudian memfinalisasikannya," ucap Herdman.
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