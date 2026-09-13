Igor Tolic Sebut Perayaan Kemenangan Persija Jakarta atas Persib Bandung bagai Final Liga Champions

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, angkat bicara setelah timnya ditekuk Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027. Tolic sampai menyebut perayaan kemenangan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- layaknya meraih kemenangan di final Liga Champions.

Persib Bandung menelan pil pahit saat bertandang ke markas Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9) kemarin. Tim berjuluk Pangeran Biru itu kalah dramatis dengan skor tipis 1-2.

Pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia tersebut berjalan super ketat, karena kedua tim bermain imbang 1-1 hingga menit ke-90. Namun di injury time, Persija Jakarta berhasil mencetak gol kemenangan lewat tandukan Ivan Mamut (90+5’). Gol kemenangan itu langsung membuat SUGBK bergetar.

Tolic menilai perayaan kemenangan Persija Jakarta atas timnya bak memenangkan laga final Liga Champions. Namun, ia mewajarinya karena Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sudah cukup lama tidak menang saat menghadapi Persib Bandung.

“Bagi mereka, pertandingan ini seperti final Liga Champions,” ucap Tolic dalam konferensi pers usai pertandingan, dikutip Minggu (13/9).

“Mereka sudah cukup lama tidak meraih kemenangan (lawan Persib), tetapi hari ini mereka sedikit lebih beruntung dan memang layak menang. Jadi, selamat untuk Persija,” sambungnya.

Faktanya, Persija Jakarta memang sudah tiga tahun lamanya tidak pernah menang atas Persib Bandung. Macan Kemayoran terakhir kali bungkam rivalnya tersebut pada 31 Maret 2023 lalu dengan skor akhir 2-0.

Lebih jauh, Tolic menyampaikan permohonan maafnya kepada Bobotoh karena gagal membawa Persib Bandung menang atas Persija Jakarta. Ia mengakui tim asuhannya tidak bermain dengan baik selama 60 menit awal pertandingan.

“Saya ingin meminta maaf kepada para suporter. Jujur saja, dalam 60 menit pertama kami tidak bermain dengan baik. Kemudian pada 30 menit terakhir kami melakukan beberapa perubahan dan menunjukkan bagaimana seharusnya kami bermain dalam pertandingan seperti ini,” ungkap Tolic.