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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 15 September 2026 | 14.13 WIB

Jefferson Silva Berbekal Koleksi 12 Assist, Jaminan Pelayanan untuk Lini Depan Persebaya Surabaya

Jefferson Silva merayakan kemenangan Persebaya Surabaya atas PSIM Yogyakarta setelah mencatatkan assist untuk gol Alex Martins. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Jefferson Silva menunjukkan dirinya bukan sekadar bek tangguh bagi Persebaya Surabaya setelah mencatatkan assist untuk gol kemenangan 1-0 atas PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9/2026).

Kontribusi tersebut menjadi assist keempatnya bersama Persebaya Surabaya dan menggenapkan koleksi assist profesionalnya menjadi 12.

Jefferson Jadi Pembeda di Laga Kandang Perdana Persebaya Surabaya

Persebaya Surabaya mengawali perjalanan kandang di Super League 2026/2027 dengan kemenangan tipis atas PSIM Yogyakarta.

Gol tunggal Alex Martins pada menit ke-81 menjadi pembeda dalam pertandingan pekan kedua yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo tersebut.

Menariknya, gol itu tidak lahir begitu saja dari dominasi penguasaan bola Persebaya Surabaya.

Green Force justru hanya mencatatkan 39 persen penguasaan bola, sedangkan PSIM Yogyakarta menguasai bola hingga 61 persen sepanjang pertandingan.

Namun, Persebaya Surabaya mampu menunjukkan efektivitas ketika mendapatkan kesempatan menyerang.

Tim asuhan Green Force melepaskan delapan tembakan sepanjang laga dan salah satunya berujung gol setelah Jefferson Silva mengirimkan umpan terukur ke area pertahanan PSIM Yogyakarta.

Bagi Jefferson, kemenangan tersebut menjadi buah dari kerja keras seluruh pemain selama persiapan menuju pertandingan.

Editor: Edy Pramana
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