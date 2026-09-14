Sejarah Baru Persebaya, Dari Tim U-13, U-15, dan U-17 Sapu Bersih Gelar Juara Piala Soeratin Jatim

Persebaya U-13 menutup rangkaian Piala Soeratin 2026 zona Jawa Timur dengan gelar juara. (Istimewa)
JawaPos.com - Persebaya U-13 berhasil menutup rangkaian Piala Soeratin 2026 zona Jawa Timur dengan gelar juara.
Green Force muda mengalahkan Persida Sidoarjo dengan skor tipis 1-0 pada laga final yang berlangsung di Jember Sport Garden, Minggu (13/9).
Gol tunggal kemenangan Persebaya dicetak Ardi Firmansa pada menit ke-47.
Gol tersebut menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat sejak awal.
Kedua tim sama-sama tampil ngotot dan berusaha mencari celah di pertahanan lawan.
Namun, Persebaya akhirnya mampu memanfaatkan peluang setelah jeda untuk membuka keunggulan.
Setelah unggul, anak asuh Agus Priyono harus bekerja keras mempertahankan skor.
Persida beberapa kali berusaha memberikan tekanan, tetapi pertahanan Persebaya mampu menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.
Hasil tersebut memastikan Persebaya U-13 kembali menjadi juara Piala Soeratin Jatim.
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Jawa Pos
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