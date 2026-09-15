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Selasa, 15 September 2026 | 14.29 WIB

The Jakmania Salurkan Donasi Rp 50 Juta untuk Korban Gempa NTT Lewat BAZNAS RI

The Jakmania salurkan donasi Rp50 juta melalui BAZNAS RI untuk korban gempa NTT. (Istimewa) - Image

The Jakmania salurkan donasi Rp50 juta melalui BAZNAS RI untuk korban gempa NTT. (Istimewa)

JawaPos.com - Dukungan the Jakmania terhadap sesama kembali diwujudkan melalui aksi sosial. Kelompok suporter Persija Jakarta tersebut menyalurkan hasil donasi untuk membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana gempa bumi.

Melalui Pengurus Pusat the Jakmania Bidang Sosial Kemasyarakatan (Sosmas), bantuan kemanusiaan sebesar Rp50 juta diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara langsung di Sekretariat the Jakmania. Bantuan diserahkan oleh Pengurus Pusat Bidang Sosmas bersama Ketua I the Jakmania, Rafi Fauzan.

Sementara itu, donasi secara simbolis diterima oleh perwakilan BAZNAS RI, yakni Arief Budiman selaku Kepala Divisi Pengumpulan Retail BAZNAS RI dan Vijar Kharisma yang merupakan Staf Divisi Pengumpulan Retail BAZNAS RI.

Bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan dana bertajuk #SolidaritasOren. Aksi tersebut menjadi bentuk kepedulian The Jakmania terhadap masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana gempa bumi di NTT.

Dalam kesempatan tersebut, Pengurus Pusat the Jakmania menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penggalangan donasi.

Dukungan yang diberikan para anggota dan simpatisan membuat gerakan sosial tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Bagi The Jakmania, aktivitas sebagai kelompok suporter tidak hanya berkaitan dengan dukungan kepada Persija Jakarta di tribun.

Kepedulian terhadap kondisi sosial di tengah masyarakat juga menjadi bagian dari gerakan yang dilakukan komunitas tersebut.

Melalui penyaluran donasi ini, The Jakmania berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara di NTT yang terdampak bencana.

Editor: Edy Pramana
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