Pramono Anung Wanti-wanti Jakmania Jelang Laga Panas Persija vs Persib di SUGBK

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, memimpin Apel Jaga Jakarta bersama The Jakmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (11/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, memimpin Apel Jaga Jakarta bersama The Jakmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (11/9).
Langkah ini diambil guna memastikan keamanan serta ketertiban menjelang laga sengit antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang dijadwalkan berlangsung Sabtu (12/9).
Pramono mengimbau seluruh elemen masyarakat dan suporter untuk memelihara suasana kondusif, kebersihan, hingga keselamatan selama rangkaian pertandingan bergengsi tersebut berlangsung.
Momentum pertemuan dua klub besar ini menjadi hal yang sangat dinanti oleh para pencinta sepak bola tanah air. Mengingat laga kandang Persija melawan Persib sudah cukup lama tidak digelar di ibu kota.
"Kita sudah lama menantikan pertandingan Persija dan Persib yang lebih dari 7 tahun tidak berlangsung di Jakarta, khususnya di GBK. Saya meminta The Jakmania agar pertandingan besok berlangsung sportif, aman, nyaman, dan bisa dinikmati bersama," ujar Pramono, Jumat (11/9).
Ia menegaskan peran vital suporter sebagai 'pemain ke-12' Persija. Dukungan penuh dinilai harus berbanding lurus dengan kedewasaan dalam menyikapi hasil akhir di lapangan.
"Sebagai Gubernur Jakarta, tentu saya berharap The Jakmania menang. Tetapi, apa pun hasilnya, kita harus bisa menerima dengan baik," katanya.
Tetap Menjaga Persaudaraan dan Fasilitas Publik
Pramono mengingatkan agar tensi persaingan antarklub tidak terbawa keluar area lapangan maupun di media sosial. Provokasi dalam bentuk apa pun diharapkan dapat dihindari demi menjaga ketertiban umum.
"Rivalitas Persija dan Persib adalah rivalitas sepak bola. Setelah pertandingan selesai, kita tetap menjadi saudara dan sahabat," tegas Pramono.
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