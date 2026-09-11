Wajib Ber-KTP Jakarta! Jakmania Boleh Hadir di Laga Persija vs Persib

JawaPos.com — Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB.

Namun, tidak semua pendukung Persija bisa menyaksikan langsung duel tersebut dari dalam stadion.

Ada aturan khusus yang diberlakukan untuk penonton. Salah satunya terkait identitas kependudukan.

Hanya pemegang KTP DKI Jakarta yang diperbolehkan masuk untuk menyaksikan big match tersebut.

Kebijakan itu diberlakukan untuk mencegah masuknya suporter Persib ke dalam stadion. Nah, KTP menjadi salah satu cara untuk menyaring calon penonton berdasarkan domisili, sekaligus mengantisipasi potensi gesekan di tribun.

Presiden Direktur I.League Ferry Paulus menegaskan, pemegang KTP Jawa Barat tidak diperbolehkan masuk ke SUGBK.

"KTP DKI itu menjadi keharusan. Tetapi kalau KTP-nya Jawa Barat pasti tidak boleh dan dilarang," ujar Ferry dalam konferensi pers di Jakarta kemarin.

Sekjen PSSI Yunus Nusi menambahkan, suporter Persib diminta untuk tidak datang ke SUGBK.

Larangan tersebut juga berlaku bagi pihak yang mengatasnamakan suporter Persib. PSSI meminta mereka menahan diri dan tidak datang ke Jakarta.