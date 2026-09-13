Nikmati Kemenangan Persija atas Persib di GBK, Denis Kolinger: Jakmania Luar Biasa!

JawaPos.com - Persija Jakarta meraih kemenangan penting atas Persib Bandung dalam duel klasik pada pekan kedua BRI Super League 2026/27. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026), Macan Kemayoran menang dengan skor 2-1.

Kemenangan tersebut terasa spesial bagi bek Persija asal Kroasia, Denis Kolinger. Selain membantu lini belakang Persija mengamankan kemenangan, Denis juga punya kontribusi langsung dalam proses terciptanya gol pembuka timnya.

Persija membuka keunggulan melalui Alexander Jeremejeff pada menit ke-41. Gol tersebut tidak lepas dari peran Denis yang memberikan assist kepada penyerang asal Swedia tersebut.

Persib sempat memberikan perlawanan dan berhasil menyamakan kedudukan. Namun, Persija akhirnya memastikan tiga poin lewat gol Ivan Mamut pada masa injury time, tepatnya menit ke-90+2.

Bagi Denis, kemenangan atas Persib menjadi pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Terlebih, pertandingan berlangsung di hadapan puluhan ribu Jakmania yang memenuhi sejumlah sektor tribun GBK.

Ia mengaku bangga dengan kerja keras seluruh elemen Persija sepanjang pertandingan. Menurut Denis, kemenangan tersebut layak didapatkan setelah tim berjuang menghadapi tekanan Persib hingga menit-menit akhir.

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“Saya bisa katakan pertandingan hari ini sangat luar biasa. Saya sangat bangga dengan jajaran staf, teman-teman satu tim, dan para pendukung kami yang terus mendorong kami sepanjang 90 menit. Saya rasa kami layak mendapatkan kemenangan ini,” ujar Denis.

Atmosfer GBK juga menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian khusus dari bek berusia 34 tahun tersebut. Dukungan Jakmania dinilai mampu memberikan tambahan energi bagi para pemain Persija ketika pertandingan berlangsung ketat.