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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 15 September 2026 | 06.50 WIB

Persebaya Raih Kemenangan Perdana di Kandang, Bernardo Tavares Soroti Penyelesaian Akhir

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. (Persebaya) - Image

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akhirnya mengamankan tiga poin pertama di Super League 2026/2027.

Tampil di hadapan Bonek dan Bonita di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9), Green Force menang tipis 1-0 atas PSIM Yogyakarta.

Gol kemenangan Persebaya dicetak Alex Martins pada menit ke-81.

Penyerang asal Brasil tersebut berhasil memanfaatkan peluang di depan gawang sekaligus memastikan timnya meraih kemenangan perdana musim ini.

Hasil tersebut menjadi respons positif setelah Persebaya hanya bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan pertama.

Meski berhasil mendapatkan hasil maksimal, pelatih Persebaya Bernardo Tavares, masih melihat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah penyelesaian akhir.

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, Persebaya sebenarnya mampu menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan PSIM.

Namun, beberapa kesempatan belum mampu dimaksimalkan menjadi gol.

“Pertandingan berjalan sangat intens dan kedua tim bermain dengan baik. Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak situasi untuk mencetak gol, dan mendapatkan beberapa kesempatan dari bola mati. Tetapi, masih ada beberapa peluang yang seharusnya bisa kami selesaikan dengan lebih baik,” ungkap Tavares.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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