Persebaya Raih Kemenangan Perdana di Kandang, Bernardo Tavares Soroti Penyelesaian Akhir

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akhirnya mengamankan tiga poin pertama di Super League 2026/2027.

Tampil di hadapan Bonek dan Bonita di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9), Green Force menang tipis 1-0 atas PSIM Yogyakarta.

Gol kemenangan Persebaya dicetak Alex Martins pada menit ke-81.

Penyerang asal Brasil tersebut berhasil memanfaatkan peluang di depan gawang sekaligus memastikan timnya meraih kemenangan perdana musim ini.

Hasil tersebut menjadi respons positif setelah Persebaya hanya bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan pertama.

Meski berhasil mendapatkan hasil maksimal, pelatih Persebaya Bernardo Tavares, masih melihat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah penyelesaian akhir.

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, Persebaya sebenarnya mampu menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan PSIM.

Namun, beberapa kesempatan belum mampu dimaksimalkan menjadi gol.