Kisah Fajar Firdaus, dari Nyaris Jadi Satpam hingga Jadi Pahlawan Sumsel United

JawaPos.com - Kisah kebangkitan ditunjukkan penyerang muda Sumsel United Muhammad Fajar Firdaus.

Pemain berusia 23 tahun itu berhasil menjadi Man of The Match saat membantu timnya bangkit dan menahan imbang PSMS Medan dalam laga Pegadaian Championship 2026/27.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Minggu (13/9), menjadi momen penting bagi Fajar.

Dia masuk sebagai pemain pengganti ketika Sumsel United sedang berada dalam situasi sulit.

Sumsel United tertinggal dua gol pada babak pertama. Namun, keadaan mulai berubah setelah Fajar masuk ke lapangan.

Penyerang kelahiran Palembang itu langsung memberikan dampak dengan mencetak gol pada menit ke-49.

Gol tersebut membuat semangat Sumsel United kembali menyala. Tim tuan rumah kemudian mampu mencetak gol kedua dan mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2.

Bagi Fajar, penampilan tersebut terasa semakin spesial karena menjadi bukti bahwa dirinya mampu bangkit setelah sempat mengalami masa sulit dalam kariernya.