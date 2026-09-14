Kisah Fajar Firdaus, dari Nyaris Jadi Satpam hingga Jadi Pahlawan Sumsel United

Penyerang muda Sumsel United Muhammad Fajar Firdaus menjadi Man of The Match saat imbang lawan PSMS Medan dalam laga Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - Kisah kebangkitan ditunjukkan penyerang muda Sumsel United Muhammad Fajar Firdaus.
Pemain berusia 23 tahun itu berhasil menjadi Man of The Match saat membantu timnya bangkit dan menahan imbang PSMS Medan dalam laga Pegadaian Championship 2026/27.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Minggu (13/9), menjadi momen penting bagi Fajar.
Dia masuk sebagai pemain pengganti ketika Sumsel United sedang berada dalam situasi sulit.
Sumsel United tertinggal dua gol pada babak pertama. Namun, keadaan mulai berubah setelah Fajar masuk ke lapangan.
Penyerang kelahiran Palembang itu langsung memberikan dampak dengan mencetak gol pada menit ke-49.
Gol tersebut membuat semangat Sumsel United kembali menyala. Tim tuan rumah kemudian mampu mencetak gol kedua dan mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2.
Bagi Fajar, penampilan tersebut terasa semakin spesial karena menjadi bukti bahwa dirinya mampu bangkit setelah sempat mengalami masa sulit dalam kariernya.
Sebelumnya, Fajar harus berhadapan dengan cedera parah pada bagian wajah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022