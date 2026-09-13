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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 13 September 2026 | 14.58 WIB

Jamu PSMS Medan, Sumsel United Andalkan Dukungan Publik Palembang untuk Raih Kemenangan

Sumsel United. (Istimewa) - Image

Sumsel United. (Istimewa)

JawaPos.com - Sumsel United siap mengawali perjuangan di Pegadaian Championship 2026/27 dengan target meraih kemenangan.

Laskar Rajo Seganti akan menjamu PSMS Medan pada laga perdana yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, Minggu (13/9) sore.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tersendiri bagi Sumsel United. Tim asuhan M Nasuha tersebut ingin memaksimalkan kesempatan itu untuk mengamankan tiga poin sekaligus mengawali kompetisi dengan hasil positif.

Pelatih Kepala Sumsel United, M Nasuha, mengatakan persiapan tim terus dimatangkan menjelang pertandingan. Taktik dan strategi menjadi perhatian utama agar para pemain mampu menjalankan rencana permainan dengan baik saat menghadapi PSMS.

"Laga pertama selalu sulit, namun kami telah bertekad untuk mengamankan poin penuh, apalagi ini kandang kami dan seluruh pemain sangat antusias memberikan yang terbaik," ujar M Nasuha dalam sesi Pre Match Press Conference, Sabtu (12/9).

Nasuha memastikan seluruh pemainnya berada dalam kondisi siap untuk pertandingan tersebut. Arif Satria dan kawan-kawan juga diminta tampil dengan semangat tinggi dan menjaga fokus sepanjang 90 menit.

Meski demikian, Sumsel United kemungkinan belum dapat menurunkan salah satu pemain asingnya. Legiun asing terakhir yang baru bergabung, Kenneth Nwokese, masih membutuhkan waktu untuk dipersiapkan sehingga peluang tampil pada laga kontra PSMS cukup kecil.

"Semua siap bermain, namun memang ada satu pemain yang baru datang yakni legiun asing terakhir kami, Kenneth Nwokese, hingga kemungkinan belum bisa dimainkan nantinya," jelas Nasuha.

Menghadapi PSMS Medan, Nasuha menyadari pertandingan tidak akan berjalan mudah. Ayam Kinantan datang dengan materi pemain yang dinilai cukup bagus sehingga Sumsel United harus tampil maksimal sejak menit pertama.

Editor: Banu Adikara
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