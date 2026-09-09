Kick-off Sumsel United vs PSMS Dimajukan Jadi Sore, Ini Alasannya

Kick-off Sumsel United vs PSMS pada Championship 2026/2027 dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB karena kondisi kabut asap di Palembang. (Dok. Sumsel Utd)
JawaPos.com – Jadwal pertandingan perdana PSMS Medan di Pegadaian Championship 2026/2027 mengalami perubahan. Laga tandang menghadapi Sumsel United, Minggu (13/9), yang semula dijadwalkan pukul 19.00 WIB, kini dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB.
Pertandingan tersebut tetap digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Perubahan waktu pertandingan dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Sumatera Selatan.
Sebelumnya, sejumlah jadwal yang beredar mencantumkan duel Sumsel United kontra PSMS Medan pada Minggu malam pukul 19.00 WIB. Jadwal tersebut juga tercatat dalam daftar pertandingan pekan pertama Championship 2026/2027.
Namun, ILeague kemudian melakukan penyesuaian waktu pertandingan. Informasi perubahan tersebut sudah diterima manajemen PSMS Medan melalui Circular Penyesuaian Waktu Kompetisi Pegadaian Championship 2026/2027 Nomor 440/LUI-KOM/IX/2026.
Surat yang ditandatangani Takeyuki Oya selaku Deputy Director of Competition & Commercial menjelaskan, dengan adanya penyesuaian itu, pertandingan yang menjadi pembuka perjalanan PSMS dan Sumsel United di kompetisi musim 2026/2027 akan berlangsung pada sore hari.
Pihak Sumsel United membenarkan adanya perubahan tersebut. Official Sumsel United, Abdullah Azis, menyebut keputusan memajukan kick-off berkaitan erat dengan kondisi udara di Palembang, terutama potensi kabut asap yang dinilai lebih mengganggu ketika pertandingan digelar malam hari.
“Ya, benar ada perubahan menjadi sore hari. Karena kalau malam asap makin tebal, dikhawatirkan akan mengganggu pertandingan,” ucap Abdullah Azis, Senin (7/9).
Keputusan tersebut sekaligus menjadi langkah antisipasi agar pertandingan tetap dapat berlangsung dengan kondisi yang lebih aman dan nyaman bagi pemain, ofisial maupun penonton.
Kondisi kabut asap memang menjadi perhatian di Sumatera Selatan dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah laporan juga mencatat adanya kebakaran hutan dan lahan serta kondisi kualitas udara yang sempat terdampak kabut asap di Palembang.
Bagi PSMS, perubahan waktu ini membuat persiapan menghadapi Sumsel United ikut mengalami penyesuaian. Tim Ayam Kinantan kini harus bersiap menjalani laga pertama musim dengan kick-off pada pukul 15.30 WIB.
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