Prediksi Skor Sumsel United vs PSMS Medan: Ayam Kinantan Incar Poin di Palembang

JawaPos.com — Prediksi skor Sumsel United vs PSMS Medan menarik untuk disimak menjelang duel pekan awal Championship 2026/2027 di Stadion Gelora Bumi Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Minggu (13/9).

PSMS Medan datang dengan misi mencuri poin dari kandang Sumsel United. Bahkan, skuad Ayam Kinantan membidik kemenangan pada laga perdana musim ini.

Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto, mengatakan timnya telah mempersiapkan diri dengan serius selama masa pramusim. Ia mengakui laga pembuka tidak akan mudah, tetapi seluruh pemain sudah siap menjalankan pertandingan sesuai rencana.

"Kita tahu laga awal tidak mudah, tapi kita datang ke sini untuk dapat poin. Tiga poin lebih bagus buat kita," katanya dilansir Antara.

PSMS sendiri baru tiba di Palembang pada Sabtu sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah itu, tim langsung menjalani sesi latihan.

Menurut Eko, kondisi tersebut tidak menjadi persoalan karena persiapan panjang telah dilakukan sebelum kompetisi dimulai.

"Kondisi tim sangat siap. Kita melakukan pre-season dengan bagus untuk beberapa bulan untuk menghadapi kompetisi Liga 2. Besok kita akan menghadapi lawan bersama-sama. Bismillah yang terbaik," ujarnya.

Eko juga memastikan 23 pemain yang dibawa dalam lawatan ke Palembang berada dalam kondisi sehat. Salah satu pemain yang turut diboyong adalah Rachmat Hidayat.

"Kita bawa 23 pemain, alhamdulillah mereka semua sehat, termasuk Rachmat Hidayat," tutur pelatih yang melakoni musim keduanya bersama PSMS tersebut.