Tampil di Laga Besar Persija vs Persib, Shin Tae-yong Minta Rayhan Hannan dan Arlyansyah Terus Pede

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta memberikan kepercayaan kepada dua pemain muda jebolan pembinaan klub, Rayhan Hannan dan Arlyansyah Abdulmanan, untuk tampil sejak menit awal saat menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027.
Hannan dan Arlyansyah dimainkan sebagai dua pemain sayap Persija dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9/2026). Keduanya menjadi bagian dari starting XI Macan Kemayoran dalam laga yang berlangsung dengan tensi tinggi tersebut.
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Bagi Hannan dan Arlyansyah, kesempatan tampil dalam pertandingan besar seperti ini menjadi pengalaman penting dalam perjalanan mereka sebagai pemain muda. Selain menghadapi lawan dengan kualitas tinggi, keduanya juga harus bermain di tengah atmosfer pertandingan yang dipenuhi tekanan dari dalam maupun luar lapangan.
Pelatih Persija, Shin Tae-yong, memahami situasi tersebut. Menurutnya, pemain muda seperti Hannan dan Arlyansyah sangat mungkin merasakan tekanan ketika tampil dalam pertandingan besar dengan dukungan suporter yang begitu besar.
"Bagaimana pun juga, pemain muda seperti Hannan dan Arly mungkin merasa tertekan bertanding di laga besar dan di hadapan banyak suporter seperti ini," ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers seusai pertandingan.
Namun, Shin tidak melihat tekanan tersebut sebagai sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, pengalaman bermain dalam pertandingan dengan intensitas tinggi dinilai bisa membantu kedua pemain berkembang dan semakin matang.
Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, pengalaman menghadapi tekanan dalam laga besar akan membuat Hannan dan Arlyansyah lebih terbiasa dengan situasi pertandingan yang menuntut mental kuat. Hal itu diharapkan dapat berdampak positif terhadap penampilan mereka pada laga-laga berikutnya.
"Namun dengan menjalani pertandingan seperti ini, mereka bisa berkembang lebih baik lagi. Saya berharap kalian (media) bisa memberikan dukungan kepada para pemain," katanya.
Kepercayaan kepada Hannan dan Arlyansyah juga memperlihatkan komitmen Persija dalam memberikan kesempatan kepada pemain hasil pembinaan sendiri. Keduanya merupakan jebolan Elite Pro Academy (EPA) Persija yang perlahan mendapatkan tempat di tim utama.
Shin menilai keduanya memiliki potensi besar untuk berkembang. Ia berharap Hannan dan Arlyansyah mampu membangun rasa percaya diri sehingga kualitas permainan mereka dapat meningkat dari waktu ke waktu.
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