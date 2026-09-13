Persib Bandung Jalani Latihan Ringan Sebelum Terbang ke Korea Selatan Hadapi FC Seoul

Persib Bandung jalani latihan sebelum bertolak ke Korea Selatan. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung langsung mengalihkan perhatian ke kompetisi Asia setelah menyelesaikan pertandingan pekan kedua Super League 2026/27. Maung Bandung memilih menggelar latihan pemulihan di Tangerang, Minggu (13/9/2026), sebelum bertolak ke Korea Selatan.
Latihan tersebut berlangsung dengan intensitas rendah. Program ini diberikan tim pelatih untuk menjaga kebugaran sekaligus membantu pemain mengembalikan kondisi fisik setelah menjalani pertandingan dengan jadwal yang cukup padat.
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Sehari sebelumnya, Persib Bandung baru saja melakoni laga bertajuk El Clasico Indonesia menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026). Dalam pertandingan tersebut, Persib Bandung harus menerima kekalahan dengan skor 1-2.
Hasil tersebut tentu bukan modal yang diharapkan Persib Bandung. Namun, skuad asuhan Igor Tolic tidak memiliki banyak waktu untuk larut dalam hasil pertandingan karena sudah harus bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kompetisi Asia.
Dengan waktu pemulihan yang singkat, latihan ringan di Tangerang menjadi pilihan. Para pemain mendapat kesempatan untuk menjaga kondisi fisik tanpa harus menjalani menu latihan dengan beban berat.
Persib Bandung dijadwalkan terbang menuju Korea Selatan pada Minggu malam. Perjalanan panjang tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi pertandingan perdana Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.
Pada laga tersebut, Persib Bandung akan menantang tuan rumah FC Seoul di Seoul pada Rabu (16/9/2026). Pertandingan ini menjadi tantangan besar bagi Maung Bandung karena harus tampil di kandang lawan hanya beberapa hari setelah menghadapi Persija Jakarta.
Selain persoalan kebugaran, Persib Bandung juga perlu beradaptasi dengan kondisi cuaca dan lingkungan di Korea Selatan. Tim pelatih diharapkan dapat mengatur program persiapan dengan baik agar pemain bisa kembali berada dalam kondisi optimal saat pertandingan berlangsung.
Lawatan ke markas FC Seoul juga dipastikan tidak akan diikuti Uilliam Barros Pereira. Penyerang asal Brasil tersebut masih harus menjalani hukuman akibat kartu merah yang diterimanya pada kompetisi ACL Two musim sebelumnya.
Kartu merah itu didapat Barros ketika Persib Bandung menjalani pertandingan ACL Two di Bandung. Absennya sang striker tentu menjadi salah satu hal yang harus diperhitungkan Igor Tolic dalam menyusun strategi menghadapi FC Seoul.
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