Persela Amankan Tiga Poin atas Persis, Bima Sakti Soroti Dua Masalah Jelang Lawan Persiba

JawaPos.com - Persela Lamongan mengawali kiprahnya di Pegadaian Championship 2026/27 dengan hasil positif.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Laskar Joko Tingkir berhasil mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-0 pada laga Grup B di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (13/9).

Kemenangan tersebut sekaligus memenuhi target Persela untuk mengamankan tiga poin pada pertandingan perdana.

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Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Hambali Tholib pada menit ke-33 dan Risqi Putra Utomo menjelang turun minum, tepatnya menit ke-44.

Hasil ini menjadi modal penting bagi Persela untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.

Meski demikian, pelatih Bima Sakti menilai masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

Bima mengakui pertandingan melawan Persis tidak berjalan mudah.

Persela harus bekerja keras sebelum akhirnya mampu mengamankan kemenangan dengan dua gol tanpa balas.