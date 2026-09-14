Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 15 September 2026 | 05.44 WIB

Persela Amankan Tiga Poin atas Persis, Bima Sakti Soroti Dua Masalah Jelang Lawan Persiba

Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti. (Istimewa)&nbsp; - Image

Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Persela Lamongan mengawali kiprahnya di Pegadaian Championship 2026/27 dengan hasil positif.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Laskar Joko Tingkir berhasil mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-0 pada laga Grup B di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (13/9).

Kemenangan tersebut sekaligus memenuhi target Persela untuk mengamankan tiga poin pada pertandingan perdana.

Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Hambali Tholib pada menit ke-33 dan Risqi Putra Utomo menjelang turun minum, tepatnya menit ke-44.

Hasil ini menjadi modal penting bagi Persela untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.

Meski demikian, pelatih Bima Sakti menilai masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

Bima mengakui pertandingan melawan Persis tidak berjalan mudah.

Persela harus bekerja keras sebelum akhirnya mampu mengamankan kemenangan dengan dua gol tanpa balas.

" Meskipun ini pertandingan yang sulit, Alhamdulillah kami bisa mendapatkan tiga poin," kata Bima Sakti.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Start Sempurna Deltras FC dan Persela Lamongan, Nirbobol di Laga Perdana Championship - Image
Sepak Bola Indonesia

Start Sempurna Deltras FC dan Persela Lamongan, Nirbobol di Laga Perdana Championship

Senin, 14 September 2026 | 18.21 WIB

Persela vs Persis Solo: Ricky Nelson Siapkan Strategi untuk Bawa Pulang 3 Poin dari Lamongan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persela vs Persis Solo: Ricky Nelson Siapkan Strategi untuk Bawa Pulang 3 Poin dari Lamongan

Minggu, 13 September 2026 | 15.15 WIB

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Persis Solo: Laskar Joko Tingkir Bidik Kemenangan Kandang - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Persis Solo: Laskar Joko Tingkir Bidik Kemenangan Kandang

Minggu, 13 September 2026 | 11.00 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore