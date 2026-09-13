Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 13 September 2026 | 15.15 WIB

Persela vs Persis Solo: Ricky Nelson Siapkan Strategi untuk Bawa Pulang 3 Poin dari Lamongan

Pelatih kepala Persis Solo Ricky Nelson. (Zaro Ezza Syachniar/Antara) - Image

Pelatih kepala Persis Solo Ricky Nelson. (Zaro Ezza Syachniar/Antara)

JawaPos.com - Persis Solo akan memulai perjuangannya di Pegadaian Championship 2026/27 dengan menghadapi Persela Lamongan. Laga pekan perdana tersebut akan berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (13/9) pukul 15.30 WIB.

Laskar Sambernyawa datang dengan ambisi membawa pulang tiga poin dari markas Persela. Pelatih Persis Solo, Ricky Nelson, memastikan timnya berada dalam kondisi yang cukup baik untuk menjalani pertandingan perdana musim ini.

Meski demikian, Ricky menyadari pertandingan melawan Persela tidak akan berjalan mudah. Selain tampil di hadapan pendukung sendiri, Persela dinilai memiliki komposisi pemain yang cukup bagus serta ditangani pelatih berpengalaman.

“Ini game pertama kita laga away. Dan kita tahu tidak akan mudah melawan Persela Lamongan, tim dengan coach Bima yang sangat pengalaman dalam hal menangani di tim. Saya sangat yakin pertandingan akan berjalan cukup seru,” ujar Ricky Nelson dalam jumpa pers jelang pertandingan, Sabtu (12/9).

Pelatih Persis tersebut memastikan anak asuhnya sudah menyiapkan rencana untuk menghadapi permainan Persela. Ricky juga memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah pemain tuan rumah yang dinilai memiliki kualitas dan pengalaman.

Beberapa nama yang menjadi perhatian Persis di antaranya Dendy Sulistyawan, Hendro Siswanto, Hambali, dan Kushedya Yudo. Namun, Ricky menilai ancaman terbesar Persela bukan hanya berasal dari pemain secara individu.

“Kita sudah melihat, kita sudah mempelajarinya walaupun tidak banyak. Tapi saya pikir Persela bermain secara tim, dan itu yang harus sangat kita waspadai,” katanya.

Ricky mengaku cukup mengenal sosok Bima sebagai pelatih. Karena itu, Persis telah berusaha mempersiapkan strategi dengan matang agar rencana yang disusun dapat diterapkan dengan baik di lapangan.

“Kami benar-benar memperhatikan sekali. Semoga apa yang kami rencanakan semua bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Persis Solo: Laskar Joko Tingkir Bidik Kemenangan Kandang - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Persis Solo: Laskar Joko Tingkir Bidik Kemenangan Kandang

Minggu, 13 September 2026 | 11.00 WIB

Cetak Gol Perdana untuk Timnas Indonesia U-20, Theodore Leeming Bawa Modal Berharga ke Persis Solo - Image
Sepak Bola Indonesia

Cetak Gol Perdana untuk Timnas Indonesia U-20, Theodore Leeming Bawa Modal Berharga ke Persis Solo

Kamis, 10 September 2026 | 09.00 WIB

Bima Sakti Pastikan Persela Lamongan Siap Tempur Hadapi Persis Solo di Stadion Surajaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Bima Sakti Pastikan Persela Lamongan Siap Tempur Hadapi Persis Solo di Stadion Surajaya

Rabu, 9 September 2026 | 14.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore