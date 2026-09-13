Persela vs Persis Solo: Ricky Nelson Siapkan Strategi untuk Bawa Pulang 3 Poin dari Lamongan

Pelatih kepala Persis Solo Ricky Nelson. (Zaro Ezza Syachniar/Antara)
JawaPos.com - Persis Solo akan memulai perjuangannya di Pegadaian Championship 2026/27 dengan menghadapi Persela Lamongan. Laga pekan perdana tersebut akan berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (13/9) pukul 15.30 WIB.
Laskar Sambernyawa datang dengan ambisi membawa pulang tiga poin dari markas Persela. Pelatih Persis Solo, Ricky Nelson, memastikan timnya berada dalam kondisi yang cukup baik untuk menjalani pertandingan perdana musim ini.
Meski demikian, Ricky menyadari pertandingan melawan Persela tidak akan berjalan mudah. Selain tampil di hadapan pendukung sendiri, Persela dinilai memiliki komposisi pemain yang cukup bagus serta ditangani pelatih berpengalaman.
“Ini game pertama kita laga away. Dan kita tahu tidak akan mudah melawan Persela Lamongan, tim dengan coach Bima yang sangat pengalaman dalam hal menangani di tim. Saya sangat yakin pertandingan akan berjalan cukup seru,” ujar Ricky Nelson dalam jumpa pers jelang pertandingan, Sabtu (12/9).
Pelatih Persis tersebut memastikan anak asuhnya sudah menyiapkan rencana untuk menghadapi permainan Persela. Ricky juga memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah pemain tuan rumah yang dinilai memiliki kualitas dan pengalaman.
Beberapa nama yang menjadi perhatian Persis di antaranya Dendy Sulistyawan, Hendro Siswanto, Hambali, dan Kushedya Yudo. Namun, Ricky menilai ancaman terbesar Persela bukan hanya berasal dari pemain secara individu.
“Kita sudah melihat, kita sudah mempelajarinya walaupun tidak banyak. Tapi saya pikir Persela bermain secara tim, dan itu yang harus sangat kita waspadai,” katanya.
Ricky mengaku cukup mengenal sosok Bima sebagai pelatih. Karena itu, Persis telah berusaha mempersiapkan strategi dengan matang agar rencana yang disusun dapat diterapkan dengan baik di lapangan.
“Kami benar-benar memperhatikan sekali. Semoga apa yang kami rencanakan semua bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
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