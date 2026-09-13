Prediksi Skor Persela Lamongan vs Persis Solo: Laskar Joko Tingkir Bidik Kemenangan Kandang

JawaPos.com — Prediksi skor Persela Lamongan vs Persis Solo menjadi salah satu yang menarik pada laga perdana Championship 2026/2027. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (13/9).

Persela Lamongan mengusung misi meraih kemenangan di kandang sendiri. Skuad Laskar Joko Tingkir bahkan dituntut tampil maksimal untuk menutup defisit satu poin akibat sanksi lisensi klub.

Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti meminta anak asuhnya memanfaatkan laga kandang untuk mendulang poin sebanyak mungkin. Sementara saat bermain tandang, timnya ditargetkan setidaknya membawa pulang satu poin.

"Kami harus mendulang poin sebanyak mungkin di pertandingan home. Kemudian di pertandingan away bagaimana fokus tidak kehilangan poin juga," ujarnya saat jumpa pers sebelum pertandingan di Stadion Surajaya Lamongan, Sabtu.

Mengawali kompetisi di kandang sendiri menjadi motivasi tambahan bagi tim pelatih dan pemain Persela untuk meraih hasil positif.

Bima Sakti juga mengaku telah menganalisis permainan Persis Solo. Ia meminta para pemain tetap fokus dan tampil semaksimal mungkin, terlebih animo suporter diprediksi tinggi.

"Kami telah menganalisis permainan Persis Solo dan saya minta pemain tetap fokus dan bermain semaksimal mungkin. Apalagi, animo suporter begitu tinggi, jadi kami ingin mereka juga bergembira," katanya.

Persis Solo Siap Beri Perlawanan Di sisi lain, Pelatih Persis Solo Ricky Nelson menyadari pertandingan melawan Persela tidak akan mudah. Ia menilai tim tuan rumah memiliki pelatih dan pemain berkualitas.

"Coach Bima Sakti sangat berpengalaman dalam menangani tim. Semoga pertandingan besok berjalan seru dan menarik dan mudah-mudahan kami bisa memberikan perlawanan hingga dapat meraih tiga poin di Lamongan," ujarnya.