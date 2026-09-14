Start Sempurna Deltras FC dan Persela Lamongan, Nirbobol di Laga Perdana Championship

JawaPos.com - Deltras FC dan Persela Lamongan mengawali Championship 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Deltras menang telak lima gol tanpa balas atas tuan rumah PSBS Biak, tadi malam. Lima gol The Lobster dicetak Aulia Rahman pada menit ke-30 dan 44, Wigi Pratama menit ke-33 dan 90, serta Ketut Dedi menit ke-57.

Di Stadion Surajaya, Lamongan, tuan rumah Persela Lamongan menang 2-0 atas tamunya, Persis Solo. Dua gol Persela dicetak oleh Hambali Tholib pada menit ke-33 dan Risqi Putra Utomo pada menit ke-44. Tiga poin tersebut menjadi modal berharga untuk laga-laga selanjutnya.

"Meskipun ini pertandingan yang sulit, Alhamdulillah kami bisa mendapatkan tiga poin," ujar pelatih Persela Bima Sakti.

Meski menang, Bima menegaskan masih banyak hal yang tidak sesuai dengan harapannya. Khususnya kesalahan elementer di lini belakang yang hampir dimanfaatkan Persis menjadi gol.

"Kami juga kurang tenang, banyak peluang yang seharusnya bisa menjadi gol," ungkapnya.

Bima berjanji akan melakukan evaluasi. Dia berharap anak asuhnya tidak melakukan kesalahan yang sama saat melawan Persiba Balikpapan pada 19 September mendatang.

"Apalagi Persiba, tadi saya tahu mereka sempat unggul lebih dulu melawan RANS Nusantara FC sebelum akhirnya kalah," terangnya.

Legenda Timnas Indonesia itu juga mengingatkan Dendy Sulistyawan dkk. agar tidak tinggi hati. Kemenangan atas Persis harus dijadikan motivasi untuk tampil lebih baik lagi.

"Ini hanya awal, masih banyak pertandingan yang akan kami hadapi," tuturnya.