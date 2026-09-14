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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 15 September 2026 | 05.25 WIB

Kalah Dramatis dari RANS, Persiba Balikpapan Evaluasi Stamina dan Mental Pemain

Persiba Balikpapan kalah lawan RANS Nusantara pada laga perdana Pegadaian Championship. (Istimewa) - Image

Persiba Balikpapan kalah lawan RANS Nusantara pada laga perdana Pegadaian Championship. (Istimewa)

JawaPos.com - Persiba Balikpapan harus menerima kenyataan pahit pada laga perdana Pegadaian Championship 2026/27.

Sempat memimpin dua gol hingga babak pertama berakhir, Beruang Madu justru kehilangan keunggulan dan kalah dramatis 2-3 dari RANS Nusantara FC di Stadion Kanjuruhan, Minggu (13/9).

Persiba langsung tampil agresif sejak menit awal. Pertandingan baru berjalan lima menit ketika Takumu Nishihara berhasil membawa tim tamu unggul 1-0.

Gol tersebut membuat Persiba semakin percaya diri. Ryohei Yoshiyama kemudian menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Skor tersebut bertahan hingga kedua tim memasuki ruang ganti.

Namun, keunggulan dua gol tidak mampu dipertahankan Persiba.

RANS Nusantara FC menunjukkan permainan berbeda setelah jeda dan mulai memberikan tekanan lebih besar kepada pertahanan tim tamu.

Kebangkitan tuan rumah dimulai lewat gol Amanhom Buku Khamis.

RANS kemudian menyamakan kedudukan melalui Jan Martin sebelum Dedik Setiawan mencetak gol penentu kemenangan pada penghujung pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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