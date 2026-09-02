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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 3 September 2026 | 03.39 WIB

Jelang Pegadaian Championship, Persiraja Launching Tim Melawan RANS Nusantara FC

Skuad Persiraja Banda Aceh. (Istimewa) - Image

Skuad Persiraja Banda Aceh. (Istimewa)

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh akan memperkenalkan skuad yang dipersiapkan untuk menghadapi Championship 2026/27 melalui agenda launching tim di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Minggu (6/9).

Launching Persiraja tahun ini tidak hanya dikemas sebagai seremoni pengenalan pemain dan tim tapi juga dengan rangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat Aceh hingga malam hari.

Puncak kegiatan akan berlangsung pada malam hari dengan pertandingan persahabatan antara Persiraja Banda Aceh melawan RANS Nusantara FC, kick-off pukul 20.30 WIB.

RANS Nusantara FC merupakan salah satu peserta Championship 2026/27 dan akan bersaing di Grup Timur.

Pertandingan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Persiraja untuk mengukur kesiapan skuad sebelum memasuki kompetisi resmi musim baru.

Presiden Persiraja Banda Aceh Nazaruddin Dek Gam mengatakan, launching tim diharapkan bisa menjadi momentum untuk kembali mendekatkan klub dengan suporter dan masyarakat Aceh.

“Kami berharap masyarakat bisa datang dan memberikan dukungan langsung kepada tim,” ujar Nazaruddin Dek Gam.

Menurut dia, Persiraja sengaja membuat konsep launching yang berbeda dengan menghadirkan sejumlah kegiatan tambahan.

Masyarakat tidak hanya datang untuk menyaksikan pertandingan, tetapi juga bisa mengikuti berbagai agenda hiburan yang telah disiapkan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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